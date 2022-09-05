Нарада має відбутись в середу 7 вересня. Наразі більшість країн ЄС ще вагаються щодо введення подібних санкцій. Бояться, що це може призвести до повного припинення поставок російського газу.
До речі "Давно" не було шантажу: росія знову пригрозила Європі зростанням цін на газ
Позиція Єврокомісії
Журналісти пишуть, що у Єврокомісії переконані, граничні ціни необхідно вводити тільки, якщо Євросоюз готовий до припинення імпорту газу з росії.
Гранична ціна повинна бути розроблена таким чином, щоб Росія опинилася в гіршому становищі в разі припинення поставок газу, ніж при дотриманні граничної ціни,
– зазначили у ЄК.
Додали, що у попередні 10 років ціни на російський газ коливались в діапазоні від 5 євро до 35 євро/МВт-год. Межа, що перевищує цей рівень, забезпечить росії перевищення граничних виробничих витрат.
Що цьому передувало
- Міністри фінансів країни G7 домовилися впровадити обмеження цін на імпорт російської нафти. Президент Володимир Зеленський наголошував, що вже давно настав час для таких рішень.
- До речі, росія продовжує газовий шантаж Європи. Нещодавно вона призупинила постачання газу через "Північний потік". Однак у ЄС є план дій на випадок, якщо Росія повністю припинить постачання газу.
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