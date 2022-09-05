Нарада має відбутись в середу 7 вересня. Наразі більшість країн ЄС ще вагаються щодо введення подібних санкцій. Бояться, що це може призвести до повного припинення поставок російського газу.

До речі "Давно" не було шантажу: росія знову пригрозила Європі зростанням цін на газ

Позиція Єврокомісії

Журналісти пишуть, що у Єврокомісії переконані, граничні ціни необхідно вводити тільки, якщо Євросоюз готовий до припинення імпорту газу з росії.

Гранична ціна повинна бути розроблена таким чином, щоб Росія опинилася в гіршому становищі в разі припинення поставок газу, ніж при дотриманні граничної ціни,

– зазначили у ЄК.

Додали, що у попередні 10 років ціни на російський газ коливались в діапазоні від 5 євро до 35 євро/МВт-год. Межа, що перевищує цей рівень, забезпечить росії перевищення граничних виробничих витрат.

Що цьому передувало

Міністри фінансів країни G7 домовилися впровадити обмеження цін на імпорт російської нафти. Президент Володимир Зеленський наголошував, що вже давно настав час для таких рішень.

До речі, росія продовжує газовий шантаж Європи. Нещодавно вона призупинила постачання газу через "Північний потік". Однак у ЄС є план дій на випадок, якщо Росія повністю припинить постачання газу.

До речі – Урсула фон дер Ляєн наголосила, що настав час обмежити ціну на російський газ: відео