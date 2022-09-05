Совещание должно состояться в среду 7 сентября. Сейчас большинство стран ЕС еще сомневаются относительно введения подобных санкций. Боятся, что это может привести к полному прекращению поставок российского газа.
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Позиция Еврокомиссии
Журналисты пишут, что в Еврокомиссии убеждены, что предельные цены необходимо вводить только, если Евросоюз готов к прекращению импорта газа из россии.
Предельная цена должна быть разработана таким образом, чтобы россия оказалась в худшем положении при прекращении поставок газа, чем при соблюдении предельной цены,
– отметили в ЕК.
Добавили, что за предыдущие 10 лет цены на российский газ колебались в диапазоне от 5 евро до 35 евро/МВт-час. Предел, превышающий этот уровень, обеспечит россии превышение предельных производственных затрат.
Что этому предшествовало
- Министры финансов стран G7 договорились ввести ограничение цен на импорт российской нефти. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что уже давно пришло время для таких решений.
- Кстати, россия продолжает газовый шантаж Европы. Недавно она приостановила поставки газа из-за "Северного потока". Однако у ЕС есть план действий на случай, если россия полностью прекратит поставки газа.
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