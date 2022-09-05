Совещание должно состояться в среду 7 сентября. Сейчас большинство стран ЕС еще сомневаются относительно введения подобных санкций. Боятся, что это может привести к полному прекращению поставок российского газа.

Кстати "Давно" не было шантажа: россия снова пригрозила Европе ростом цен на газ

Позиция Еврокомиссии

Журналисты пишут, что в Еврокомиссии убеждены, что предельные цены необходимо вводить только, если Евросоюз готов к прекращению импорта газа из россии.

Предельная цена должна быть разработана таким образом, чтобы россия оказалась в худшем положении при прекращении поставок газа, чем при соблюдении предельной цены,

– отметили в ЕК.

Добавили, что за предыдущие 10 лет цены на российский газ колебались в диапазоне от 5 евро до 35 евро/МВт-час. Предел, превышающий этот уровень, обеспечит россии превышение предельных производственных затрат.

Что этому предшествовало

Министры финансов стран G7 договорились ввести ограничение цен на импорт российской нефти. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что уже давно пришло время для таких решений.

Кстати, россия продолжает газовый шантаж Европы. Недавно она приостановила поставки газа из-за "Северного потока". Однако у ЕС есть план действий на случай, если россия полностью прекратит поставки газа.

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