Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал. По словам главы украинского правительства, в Европе мнения общества относительно отопительного сезона разделились.

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Как Европа готовится к сложной зиме

Денис Шмыгаль рассказал, что российская пропаганда имеет большое влияние на европейцев. Поэтому значительная часть людей беспокоится о счетах за тепло, однако многие европейцы понимают, что означает российская агрессия, поэтому готовы преодолевать трудности.

Общество в Европе сегодня делится на тех, кто готов терпеть и глубоко понимает, что означает российская гибридная агрессия, российская военная агрессия. Есть, конечно, часть населения, которая сегодня рассуждает абсолютно потребительскими категориями – и очень переживают за свой кошелек и за увеличенные счета. Но и Германия, и Европа готовы к прохождению этого сложного отопительного сезона,

– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что для Европы отопительный сезон будет не менее сложным, чем для Украины, поскольку россия осуществляет энергетический шантаж, ограничивая поставки энергоресурсов. Однако Европа готовится к зиме и наполняет свои хранилища.

Что делают в Украине и Европе для подготовки к отопительному сезону

Денис Шмыгаль отметил, что Украина и ЕС делают схожие шаги – накапливают газ, уголь, ищут альтернативные источники поставок, применяют энергосберегающие технологии. Но кроме этого в Европе призывают население и промышленность сократить энергозатраты.

Премьер-министр подчеркнул, что в Украине также происходит сокращение энергозатрат. Однако причины здесь несколько иные. Речь идет о том, что многие предприятия приостановили свою работу из-за войны, а многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу.

Тем не менее Денис Шмыгаль выразил уверенность, что Украина и ЕС вместе пройдут эту сложную зиму. Для этого, по словам премьера, нужно единство. Поэтому у нашей страны и Европы 2 варианта – пройти сложную зиму и выйти победителями, или позволить россии разъединить Европу, но тогда проиграют все.

Тем временем в россии не скрывают газовый шантаж

Нас ждет сложная зима из-за действий россии и в москве это прекрасно понимают. Там решили уже открыто говорить о газовом шантаже – "газпром" опубликовал апокалиптическое видео о перекрытии газа в Европу, где европейские города якобы замерзают. Как музыкальное сопровождение к позорному видео добавили песню Юрия Визбора "А зима будет большая", но там пропустили строчки о "синей россии".

Несмотря на такие угрозы из кремля, еще в конце августа президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен заявила, что газохранилища ЕС заполнены на 80%, хотя такого показателя должны были достичь только в ноябре.

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