Про це написав Володимир Зеленський. Він зазначив, що спілкувався телефоном з Джастіном Трюдо.

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"Наголосив на важливості жорсткої реакції G7 на ракетний терор РФ. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури", – написав Зеленський.

Розмова з Макроном

У Єлисейському палаці зазначили, що після великої атаки Росії на Україну президент Еммануель Макрон терміново зателефонував Зеленському. Він занепокоєний, що загинуло цивільне населення.

"Макрон підтвердив цілковиту підтримку для президента Зеленського, а також зобов'язання Франції збільшити свою підтримку України у відповідь на потреби, висловлені Києвом. Зокрема, щодо військового обладнання", – написали у Єлисейському палаці.

Ракетні удари 10 жовтня

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські вбивці атакували понад 20 населених пунктів України: Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Одеса.

Загалом ворог завдав 84 ракетних та авіаційних удари. За словами Зеленського, загинули 12 людей. Військові наголосили, що загроза обстрілів досі є високою.

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