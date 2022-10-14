Про це повідомив сам міністр. Сергія Марченка обрали на посаду 14 жовтня.

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Рішення ухвалили одноголосно

Рішення про обрання Сергія Марченка на посаду схвалили одноголосно – його підтримали всі керуючі країни-члени Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Український міністр очолюватиме Раду керуючих Світового банку та МВФ протягом наступного року.

Міністр подякував за підтримку та відзначив, що ця посада дозволить поглибити співпрацю України зі Світовим банком та МВФ.

Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ,

– підкреслив Марченко.

Відзначимо, що Сергій Марченко понад 2 роки очолює Міністерство економіки України.