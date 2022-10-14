Об этом сообщил сам министр. Сергей Марченко был избран на должность 14 октября.

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Решение приняли единогласно

Решение об избрании Сергея Марченко на должность было одобрено единогласно – его поддержали все управляющие страны-члены Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Украинский министр будет возглавлять Совет управляющих Всемирного банка и МВФ в течение следующего года.

Министр поблагодарил за поддержку и отметил, что этот пост позволит углубить сотрудничество Украины с Всемирным банком и МВФ.

Это большая честь представлять Украину на международной финансовой арене. Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами членами Всемирного Банка и МВФ,

– подчеркнул Марченко.

Отметим, что Сергей Марченко более 2 лет возглавляет Министерство экономики Украины.

Зеленский озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка. В своем выступлении глава государства заявил, что в 2022 году российский террор привел к падению украинской экономики больше, чем на 1/3. Кроме того, на треть сократились доходы украинцев и украинок.

Президент подчеркнул, что сейчас в Украине есть 2 ключевые государственные финансовые потребности. В частности, речь идет о:

38 миллиардах долларов для покрытия дефицита государственного бюджета в 2023 году;

17 миллиардах долларов для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA.

Также Украина нуждается в целевых кредитах, чтобы отстроить электроэнергетическую инфраструктуру и расширить экспорт в Европу.

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