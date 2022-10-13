Зеленський заявив, що у 2022 році російський терор призвів до падіння української економіки більше, аніж на 1/3. Окрім того, на третину скоротилися доходи українців та українок.

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Президент нагадав, що ворог зруйнував тисячі підприємств та об'єктів інфраструктури. Внутрішніми переселенцями через російську агресію стали мільйони людей.

Наразі в Україні є 2 ключові державні фінансові потреби. Зеленський наголосив, що мовиться про:

38 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету у 2023 році;

17 мільярдів доларів для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA.

Також Україні потрібні цільові кредити, аби:

відбудувати електроенергетичну інфраструктуру;

розширити експорт у Європу.

Також, з урахуванням створеної Росією кризової ситуації на всьому континенті, ми потребуємо кредитних лімітів для закупівель газу, вугілля до наступного опалювального сезону. Обсяг цього рівня підтримки – не менш як 5 мільярдів доларів,

– заявив Зеленський.

Він припустив, що, можливо, їх не доведеться використовувати. Водночас вони мають бути, аби гарантувати стабільність.

Зеленський наголосив, що критично важливою є нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. Мовиться про до 20 мільярдів доларів. Зеленський наголосив, що необхідно нарешті затвердити таку програму як основне джерело покриття дефіциту.

Зеленський про фінансовий "Рамштайн"

Зеленський зауважив, що потенціал демократичних країн – набагато більший, аніж наявні потреби. Саме тому мовиться про створення фінансового "Рамштайну". Необхідно, аби був системний інструмент для постійної підтримки боротьби України за свободу.

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