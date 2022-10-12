Росіяни пошкодили енергооб'єкти на території 12 областей та у Києві. Про це президент Володимир Зеленський розповів у традиційному зверненні.

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Станом на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики в більшості областей,

– зазначив глава держави.

У деяких областях ще відключають світло

У чотирьох регіонах роботи тривають, однак ремонти мають завершитися найближчим часом. За словами Зеленського, енергетики в деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Президент пояснив, це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах.

Окремо Зеленський подякував всім українцям, які поставилися до цієї ситуації свідомо й роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України.

Потрібно й надалі економити електрику

Політик закликав і надалі продовжувати розподіляти своє споживання електрики за годинами всієї доби, аби у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики.

"Хочу сьогодні також подякувати всім головам областей, мерам міст і головам громад, які суттєво скоротили споживання електрики в комунальній сфері. Це важливо!" – підсумував Зеленський.

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