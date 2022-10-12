Зеленський розповів, що 12 жовтня взяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ і Світового банку. Вони допомагають Україні зберігати фінансову стабільність, інформує 24 канал

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Український лідер додав, що ключовим питанням є покриття дефіциту нашого бюджету та швидка відбудова критичної інфраструктури, а також – житла та соціальних об'єктів, які зруйнували або пошкодили російські окупанти.

Зеленський додав, що мовиться про значні суми. Україна потребує десятків мільярдів доларів для бюджету та Fast Recovery. Водночас президент наголосив: потенціал демократичних країн – набагато більший, аніж наявні потреби.

Український лідер наголосив, що створюють також фінансовий "Рамштайн". Це має бути системний інструмент для постійної підтримки боротьби України за свободу.