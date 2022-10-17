Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Антонюк. Ранее экономист Сергей Фурса объяснил, почему глава Кремля может посетить этот саммит.

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Говорить с террористами нельзя

Антонюк отметил, что следует использовать возможный приезд Путина на G20 для того, чтобы арестовать его. Другой потребности в его пребывании нет. Иначе это будет большой фарс. Борьба с терроризмом подразумевает уничтожение террористов, а не сидение с ними за столом переговоров. Иначе это о затягивании процесса, а также создании прецедентов не только по украинскому вопросу.

Завтра так же КНДР начнет себя вести или Иран. Вспомним, как вели себя США после 11 сентября 2001 года, когда были атакованы 2 торговых центра. Здесь явно больше жертв и сама картинка выглядит ужаснее. Идет убийство мирного гражданского населения, идет обстрел критической инфраструктуры ключевых городов, то есть всех областных центров,

– заметил политический эксперт.

Антонюк предположил, зачем Путина пригласили на саммит G20 и поедет ли он туда: смотрите видео

Подоляк прав

Он добавил, что абсолютно согласен с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, который говорит, что если кто-то приглашает главу террористов в такое уважаемое общество, то очевидно для того, чтобы заковать его в кандалы.

"В Кремле предполагают, что история этой встречи может завершиться таким эпизодом, таким финалом. Есть сомнения, что Путин, глава террористической организации, рискнет приехать на эту встречу", – подчеркнул Антонюк.

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