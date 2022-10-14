Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса. По его словам, в саммите G20 примут участие Китай и Индия. А российский диктатор все еще пытается хоть как-то общаться с представителями этих государств.
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Если посмотреть на голосование в Генассамблее ООН, то и Индия, и Китай воздержались. Путин до сих пор пытается общаться с ними, чтобы перетащить на свою сторону или по крайней мере они не заняли жесткую антироссийскую позицию. Поэтому ему есть резон туда ехать,
– отметил Фурса.
Есть ли шансы, что Индия перейдет на сторону Украины
В последние месяцы были сигналы как из Китая, так из Индии, что они недовольны войной против Украины. К примеру, представители последней отмечали, что все нужно закончить как можно скорее.
С Индией многие общаются как в Соединенных Штатах, так и в Европейском Союзе. Там есть системная работа, которая дает определенный результат. Да, недавно Индия стала меньше покупать российскую нефть, переориентировавшись на поставки из африканских стран.
Если у Китая нет общественного мнения, и он может занимать любую позицию, то в Индии есть больше надежды перетащить ее на сторону света. Там все же демократия с определенными традициями. И есть общественное мнение. Определенные процессы в Индии происходят, но они идут не так быстро, как бы этого хотелось,
– считает Фурса.
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Примет ли участие Зеленский в саммите G20
- По мнению политолога Дмитрия Левуся, президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, не поедет на саммит G20 в Индонезии. Однако он может выступить в режиме онлайн, как это было раньше на других мероприятиях.
- Время от времени появляются мнения, что на саммите могут встретиться и Зеленский, и российский диктатор Путин. Но, как считает руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, это практически невозможно. Сейчас нет никаких предпосылок для этой встречи.
- Политолог Валерий Дымов также спрогнозировал, рискнет ли Путин поехать на саммит G20. Ведь если там будет Владимир Зеленский, то он может устроить "холодный душ" для российского диктатора.