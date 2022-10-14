Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса. За його словами, в саміті G20 братимуть участь Китай та Індія. А російський диктатор все ще намагається хоча б якось комунікувати з представниками цих держав.
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Якщо глянути на голосування в Генасамблеї ООН, то і Індія, і Китай утрималися. Путін досі намагається комунікувати з ними, щоб перетягнути на свій бік або щоб принаймні вони не зайняли жорстку антиросійську позицію. Тому йому є резон туди їхати,
– зазначив Фурса.
Чи є шанси, що Індія перейде на бік України
Упродовж останніх місяців були сигнали як з Китаю, так з Індії, що вони незадоволені війною проти України. До прикладу, представники останньої наголошували, що все потрібно закінчити якомога швидше.
З Індією багато комунікують як Сполучені Штати, так і Європейський Союз. Там є системна робота, яка дає певний результат. Так, нещодавно Індія почала менше купляти російську нафту, переорієнтувавшись на постачання з африканських країн.
Якщо в Китаю немає громадської думки, і він може займати будь-яку позицію, то щодо Індії є більше надії перетягти її на бік світла. Там все ж таки демократія з певними традиціями. І є громадська думка. Певні процеси в Індії відбуваються, але вони йдуть не так швидко, як би того хотілося,
– вважає Фурса.
Чи поїде Путін на саміт G20 – прогноз Фурси: дивіться відео
Чи візьме участь зеленський у саміті G20
- На думку політолога Дмитра Левуся, Президент України Володимир Зеленський, найімовірніше, не поїде на саміт G20 в Індонезії. Однак він може виступити в режимі онлайн, як це було раніше на інших заходах.
- Час від часу виникають думки, що на саміті можуть зустрітися і Зеленський, і російський диктатор Путін. Але, як вважає керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, це практично неможливо. Зараз немає ніяких передумов для цієї зустрічі.
- Політолог Валерій Димов також спрогнозував, чи Путін ризикне поїхати на саміт G20. Адже, якщо там буде Володимир Зеленський, то він може влаштувати "холодний душ" для російського диктатора.