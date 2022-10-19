Нині офіційні особи Вашингтона над цим працюють. Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

До теми Байден заявив, що не бачить "жодного сенсу" зустрічатися з Путіним на саміті G20

Байден не хоче бачити Путіна

За словами Тейлора, Байден думає, що Путін вбивця та воєнний злочинець.

Зазвичай із вбивцями та військовими злочинцями не зустрічаються,

– заявив колишній посол.

До речі, за весь час президентства Байден зустрівся з Путіним лише один раз – у Женеві. Ще кілька разів вони розмовляли телефоном, обговорюючи тоді ще ймовірне повномасштабне вторгнення.

Раніше Джо Байден заявив, що зустріч з Путіним залежатиме від того, про що саме хоче поговорити російський президент. Американський лідер зазначив, що якщо Путін захоче обговорити ув’язнену американську баскетбольну зірку Брітні Ґрінер, то він буде готовий до розмови.

"Я вважаю, що він скоїв воєнні злочини, і тому не бачу жодної причини зустрічатися з ним зараз", – підкреслював Байден.

Нагадаємо, що політолог Валерій Димов спрогнозував, чи Путін ризикне поїхати на саміт G20. Адже, якщо там буде Володимир Зеленський, то він може влаштувати "холодний душ" для російського диктатора.

А на думку політолога Дмитра Левуся, президент Володимир Зеленський, найімовірніше, не поїде на саміт G20 в Індонезії. Однак він може виступити в режимі онлайн, як це було раніше на інших заходах.

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