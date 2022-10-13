Днями міністр закордонних справ Сєргєй Лавров сказав, що вони готові сісти за стіл переговорів, але не з Україною треба розмовляти, а Росії з США. Така заява, безумовно, є абсурдною. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Варте уваги Лавров сподівається, що Зеленський може передумати щодо переговорів з Росією

З державою-агресоркою немає про що говорити

Росія спонтанно зайшла в маленьку країну і спробувала захопити тут щось. Але 8 місяців не те, що не може це зробити, а над нею вже все сміються. "Вона програє війну на фронтах, а також програє пропагандистську війну. Тобто Росія програла все, що можна. Вони навіть довели, що в них немає армії, немає військово-промислового комплексу", – наголосив радник голови ОП.

Натомість росіяни продовжують говорити про те, що вони суперпотужні, мовляв, лише зі США будуть про щось говорити. "Але, друже Лавров, ти йди спочатку виграй в маленької країни війну, яку почав, бо ти програєш. І вже всі розуміють, що з тобою немає про що розмовляти", – підкреслив Подоляк.

Росія може вести переговори на рівні Еритреї. І я про це казав з першого дня війни. Це була велика помилка світу, що він гіпертрофував Росію і говорив, що це країна, з якою треба рахуватися, бо вона потужна, має гроші, енергоносії, ресурси та армію. Водночас ми говорили, що це країна на рівні Еритреї. Тому Лавров може вести переговори лише на такому рівні,

– переконаний він.

Радник ОП підкреслив, що Росія має дійти до фіналу і бути максимально принижена, щоб спокутувати війну. Вона має пройти трансформації.

А Україна сьогодні генерує ключові порядки й показує, як себе треба поводити і які ініціативи проговорювати. Тому умовно в нас є G8. І, до речі, Олексій Резніков (міністр оборони – 24 канал) сьогодні сказав, що ми де-факто є членами НАТО,

– відзначив Михайло Подоляк.

Росіян потрібно повертати на землю

За словами Подоляка, усі цілі війни, які ставила перед собою Росія, виконані рівно навпаки:

По-перше, ми сьогодні країна, повна націоналістів – людей, які щиро люблять свою державу.

По-друге, ми маємо проблему з демілітаризацією Росії, але ми це виконуємо.

По-третє, ми фактично є членами НАТО і ключовим елементом європейського безпекового контуру. Так, цю ціль ми не ставили, але вона може бути проговорена. Ми є членами G8. Це дуже добре.

Давайте будемо повертати росіян на землю і в прямому, і в переносному сенсі – їх армію в землю, а Лаврова – "на землю", бо він не може ні з ким вести перемовини взагалі,

– вважає радник голови Офісу Президента.

Путін – воєнний злочинець

Зараз у США є офіційна позиція про те, що персоніфіковано Путін є відповідальний за воєнні злочини. І це важливо для юридичної матриці всього світу. Подоляк зауважує, що до Путіна саме так і мають ставитися.

"І росіяни ще будуть певний час "пижитися", вони воюють іранською зброєю, бо своєї в них немає, лиш певна кількість крилатих ракет. І це ключова навичка Росії – все вкрасти, тож нехай вони крадуть далі", – сказав він.

Взагалі не немає сенсу говорити з Росією. Ми це маємо закарбувати в пам'яті й всім говорити. Росія має програти, це ключове і важливо для світу. Бо Росія все міжнародне право викинула на смітник, і сьогодні Україна намагається повернути ці правила, в рамках яких може існувати світ,

– зазначив радник ОП.

І йдеться не тільки про безпеку та суверенітет, а й загалом про відносини між країнами. Крім того, додає Подоляк, Росія має програти, бо такі держави, які нічого з себе не представляють, не можуть існувати.

"Це як на вулиці інтелігент і гопнік, це аналогія. Бо інтелігенти, навіть якщо вони знають карате, не можуть просто так вдарити людину. А в гопніка нічого в голові немає, він виглядає п'яним і малоінтелектуальним, як той Лавров. І світ звик, що Росія може себе так поводити. І тут Україна, хоча ми інтелігентні, освічені та ввічливі, вирішила поставити цього гопніка на місце. І світ має визнати, що Україна це робить, і нам треба трохи допомогти", – пояснив Михайло Подоляк.

Він запевняє: якщо Росія не пройде через внутрішнє покаяння, політичну трансформацію, то вона буде постійно тероризувати світ. Якщо вона не виграє цю війну, акцентує Подоляк, але вона й не "програє", бо не пройде через трансформацію – тоді Росія буде генерувати інші ідеї, де ж ще збурити людей та когось атакувати.

Росіяни вже зрозуміли, що війну "армія на армію" вони вести не вміють, а війну, коли в людей немає ППО, а в них багато крилатих ракет і літаків, вони вміють вести. Вони можуть знести Алеппо з лиця землі. Це все треба закінчити й ми до цього поступово йдемо,

– підсумував Михайло Подоляк.

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