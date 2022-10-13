На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что они готовы сесть за стол переговоров, но не с Украиной нужно разговаривать, а России с США. Такое заявление, безусловно, абсурдно. Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Достойно внимания Лавров надеется, что Зеленский может передумать по поводу переговоров с Россией.

С государством-агрессором не о чем говорить

Россия спонтанно зашла в маленькую страну и попыталась захватить здесь что-нибудь. Но 8 месяцев не то что не может это сделать, а над ней уже все смеются. "Она проигрывает войну на фронтах, а также проигрывает пропагандистскую войну. То есть Россия проиграла все, что можно. Они даже доказали, что у них нет армии, нет военно-промышленного комплекса", – подчеркнул советник главы ОП.

В то же время россияне продолжают говорить о том, что они супермощные, мол, только из США будут о чем-то говорить. "Но, друг Лавров, ты иди сначала выиграй у маленькой страны войну, которую начал, потому что ты проигрываешь. И уже все понимают, что с тобой не о чем разговаривать", – подчеркнул Подоляк.

Россия может вести переговоры на уровне Эритреи. И я об этом говорил с первого дня войны. Это была большая ошибка мира, что он гипертрофировал Россию и говорил, что это страна, с которой надо считаться, потому что она мощная, имеет деньги, энергоносители, ресурсы и армию. В то же время, мы говорили, что это страна на уровне Эритреи. Поэтому Лавров может вести переговоры только на таком уровне.

– убежден он.

Советник ОП подчеркнул, что Россия должна дойти до финала и быть максимально унижена, чтобы искупить вину. Она должна пройти трансформацию.

А Украина сегодня генерирует ключевые порядки и показывает, как нужно себя вести и какие инициативы проговаривать. Поэтому условно у нас есть G8. И, кстати, Алексей Резников (министр обороны – 24 канал) сегодня сказал, что мы де-факто являемся членами НАТО,

– отметил Михаил Подоляк.

Россиян нужно возвращать на землю

По словам Подоляка, все цели войны, которые ставила перед собой Россия, исполнены ровно наоборот:

Во-первых, мы сегодня страна, полная националистов – людей, искренне любящих свое государство.

Во-вторых, у нас есть проблема с демилитаризацией России, но мы это выполняем.

В-третьих, мы фактически являемся членами НАТО и ключевым элементом европейского контура безопасности. Да, эту цель мы не ставили, но она может быть проговорена. Мы являемся членами G8. Это очень хорошо.

Давайте будем возвращать россиян на землю и в прямом, и в переносном смысле – их армию в землю, а Лаврова – "на землю", потому что он не может ни с кем вести переговоры вообще,

– считает советник главы Офиса Президента.

Путин – военный преступник

Сейчас у США есть официальная позиция о том, что персонифицированно Путин ответственен за военные преступления. И это принципиально для юридической матрицы всего мира. Подоляк отмечает, что к Путину именно так и должны относиться.

"И россияне еще будут определенное время "пыжиться", они воюют иранским оружием, потому что своего у них нет, лишь определенное количество крылатых ракет. И это ключевой навык России – все украсть, так что пусть они воруют дальше", – сказал он.

Вообще нет смысла говорить с Россией. Мы это должны запечатлить в памяти и всем говорить. Россия должна проиграть, это ключевое и это важно для мира. Потому что Россия все международное право выбросила на помойку, и сегодня Украина пытается вернуть эти правила, в рамках которых может существовать мир,

– отметил советник ОП.

И речь идет не только о безопасности и суверенитете, но и вообще об отношениях между странами. Кроме того, добавляет Подоляк, Россия должна проиграть, потому что такие государства, ничего из себя не представляющие, не могут существовать.

"Это как на улице интеллигент и гопник, это аналогия. Потому что интеллигенты, даже если они знают карате, не могут просто так ударить человека. А у гопника ничего в голове нет, он выглядит пьяным и малоинтеллектуальным, как Лавров. И мир привык, что Россия может так себя вести. И здесь Украина, хотя мы интеллигентные, образованные и вежливые, решила поставить этого гопника на место. И мир должен признать, что Украина это делает, и нам надо немного помочь", – пояснил Михаил Подоляк.

Он уверяет: если Россия не пройдет через внутреннее покаяние, политическую трансформацию, то она будет постоянно терроризировать мир. Если она не выиграет эту войну, акцентирует Подоляк, но она и не "проиграет", потому что не пройдет через трансформацию – тогда Россия будет генерировать другие идеи, где еще подбить людей и кого-то атаковать.

Россияне уже поняли, что войну "армия на армию" они вести не умеют, а войну, когда у людей нет ПВО, а у них много крылатых ракет и самолетов, они умеют вести. Они могут снести Алеппо с лица земли. Это все нужно закончить и мы к этому постепенно идем,

– подытожил Михаил Подоляк.

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