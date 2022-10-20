Украина не согласится ни на какие форматы, которые будет предлагать Россия на G20. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгином, передает 24 канал.
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Советник руководителя ОП отметил, что для Путина на саммите стран G20 нет никаких "дипломатических" перспектив.
Любые его разговоры о разделе Украины – что ему скажут в ответ? Вот и вся перспектива переговоров. Он может предложить разговоры о том, как поставлять газ через Турцию, удобрения и агропромышленность, о новом "зерновом соглашении". Это интересно, но для этого ему не нужно ехать в Индонезию,
– объяснил Арестович.
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По его словам, для этого Путину достаточно отправить на Бали главу МИД России Сергея Лаврова или кого-то из вице-премьеров, или вообще поговорить через онлайн-связь.
"Ему нечего туда ехать. Наша позиция в том, что Украина не ведет переговоры с Россией. Это наиболее эффективно разрушает путинскую стратегию. Нам глупо отказываться от оружия, которое так эффективно работает", – резюмировал советник Ермака.
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Саммит G20 в Индонезии: что известно
- Саммит стран "Большой двадцатки" состоится 15 – 16 ноября на индонезийском острове Бали.
- Индонезия готовится к принятию президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на саммите "Группы двадцати" в Индонезии, но стороны пока не подтвердили своего участия.
- В то же время Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Соответствующее решение СНБО утвердил президент Зеленский.
- Президент США Джо Байден также отказывается встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20. Он не хочет видеть диктатора даже в коридоре или на общем фото лидеров государств.
- Как считает международный обозреватель Иван Яковина, до саммита "Большой двадцатки" Россия продолжит циничные массированные атаки ракетами и дронами, чтобы "выпросить" у Украины хоть какое-то перемирие до 15 ноября.