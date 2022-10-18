Об этом 24 каналу сказал министр топлива и энергетики Украины (2005-2006 годы) Иван Плачков. По его словам, россияне постоянно обвиняют Украину в создании ситуаций, которые могут привести к радиационным выбросам.

Кстати Согласится ли Путин вывести войска из Энергодара: эксперт рассказала, что происходит на ЗАЭС

Зачем России Запорожская ЕС

Плачков отметил, что захватив Запорожскую атомную электростанцию, Российская Федерация прибегает к ядерному терроризму.

Это такой, вероятно, более мощный терроризм. Здесь 6 энергоблоков по 1000 мегаватт,

– сказал экс-министр.

Он отметил, что на атомной электростанции есть много ядерного топлива, резервного ядерного топлива, а также большое хранилище отработанного топлива.

Плачков объяснил, для чего России Запорожская АЭС: смотрите видео

"Это террор относительно всего мира"

Плачков подчеркнул, что россияне постоянно обвиняют Украину в том, что она якобы создает ситуации, которые могут привести к радиационному выбросу. В частности, упрекают нас в повреждении линий, из-за чего электростанция не имеет питания на собственные нужды и, соответственно, работают дизельные генераторы.

Это такой терроризм. Потому что объект очень серьезный. Они ее захватили и терроризируют не только Украину, не только европейский континент. Это террор относительно всего мира,

– подчеркнул экс-глава Минэнерго.

Он добавил, что ЗАЭС не нужна россиянам для обеспечения нужд временно оккупированного Крыма. Ведь остров обеспечен.

Провокации России на Запорожской АЭС: что известно