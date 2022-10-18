Про це 24 каналу сказав міністр палива та енергетики України (2005 – 2006 роки) Іван Плачков. За його словами, водночас росіяни постійно звинувачують Україну в створенні ситуацій, які можуть призвести до радіаційних викидів.

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Плачков зазначив, що захопивши Запорізьку атомну електростанцію, Російська Федерація вдається до ядерного тероризму.

Це такий, мабуть, більш потужний тероризм. Тут 6 енергоблоків по 1000 мегаватів,

– сказав ексміністр.

Він зауважив, що на атомній електростанції є багато ядерного палива, резервного ядерного палива, а також дуже велике сховище відпрацьованого палива.

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"Це терор щодо всього світу"

Плачков наголосив, що росіяни постійно звинувачують Україну в тому, що вона нібито створює ситуації, які можуть призвести до радіаційних викидів. Зокрема, закидають нам пошкодження ліній, через що електростанція не має живлення на власні потреби й, відповідно, працюють дизельні генератори.

Це такий тероризм. Тому що об'єкт дуже серйозний. Вони її захопили і тероризують не лише Україну, не лише європейський континент. Це терор щодо всього світу,

– наголосив ексглава Міненерго.

Він додав, що ЗАЕС не потрібна росіянам для забезпечення потреб тимчасово окупованого Криму. Адже півострів забезпечений.

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