Про це 24 каналу сказав міністр палива та енергетики України (2005 – 2006 роки) Іван Плачков. За його словами, водночас росіяни постійно звинувачують Україну в створенні ситуацій, які можуть призвести до радіаційних викидів.
До речі Чи погодиться Путін вивести війська з Енергодара: експертка розповіла, що відбувається на ЗАЕС
Для чого Росії Запорізька ЕС
Плачков зазначив, що захопивши Запорізьку атомну електростанцію, Російська Федерація вдається до ядерного тероризму.
Це такий, мабуть, більш потужний тероризм. Тут 6 енергоблоків по 1000 мегаватів,
– сказав ексміністр.
Він зауважив, що на атомній електростанції є багато ядерного палива, резервного ядерного палива, а також дуже велике сховище відпрацьованого палива.
Плачков пояснив, для чого Росії Запорізька АЕС: дивіться відео
"Це терор щодо всього світу"
Плачков наголосив, що росіяни постійно звинувачують Україну в тому, що вона нібито створює ситуації, які можуть призвести до радіаційних викидів. Зокрема, закидають нам пошкодження ліній, через що електростанція не має живлення на власні потреби й, відповідно, працюють дизельні генератори.
Це такий тероризм. Тому що об'єкт дуже серйозний. Вони її захопили і тероризують не лише Україну, не лише європейський континент. Це терор щодо всього світу,
– наголосив ексглава Міненерго.
Він додав, що ЗАЕС не потрібна росіянам для забезпечення потреб тимчасово окупованого Криму. Адже півострів забезпечений.
Провокації Росії на Запорізькій АЕС: що відомо
- Окупанти неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС, а також замінували її. Росіяни цинічно пригрозили підірвати станцію, якщо Україна поверне собі контроль над нею.
- 25 серпня дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Наступного дня станцію вдалося підключити до енергомережі.
- Зранку 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила в окупований Енергодар, аби перевірити роботу Запорізької АЕС. Окупанти всіляко перешкоджали делегації. Вони почали обстрілювати місто з 5 години ранку.
- Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії вимагає від Росії припинити окупацію Запорізької АЕС. Рада, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, ухвалила відповідну резолюцію.
- Кремлівський диктатор Владімір Путін 4 жовтня підписав указ про так звану анексію Запорізької АЕС. У МЗС та Енергоатомі відреагували на черговий російський злочин.
- Російські окупанти посилюють охорону Запорізької АЕС. Нещодавно частину станції почали контролювали кадирівці, зокрема спеціальний підрозділ швидкого реагування "Ахмат".