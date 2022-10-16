На території атомної електростанції зросла кількість ворожих постів. Це свідчить про те, що ворог почувається невпевнено.

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Віднедавна частину станції контролює бандформування Кадирова – "Ахмат". Вони розмістили свою техніку та озброєння безпосередньо в турбінних залах №1 та №2,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

Держава-агресорка намагається під'єднати українську АЕС до своєї енергосистеми. Це завдання доручили раднику гендиректора "Росенергоатома" Ренату Карчаа. Незаконним та окупаційним очільником ЗАЕС призначили Алєга Романєнка. Раніше він був головним інженером Балаковської АЕС, що в Саратовській області Росії.

Романєнко ще з березня перебуває на Запорізькій АЕС. Він намагається вивчити особливості управління станцією.

Зараз росіяни поспішно намагаються перевести систему зберігання відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС на російські стандарти. Крім того, вони пристосовують всіх ядерні реактори станції до використання російських паливних збірок.

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Зауважимо, 14 жовтня Генеральний штаб Збройних Сил України заявив, що держава-агресорка збільшила кількість своїх військ біля Запорізької АЕС. Росіяни практично перетворили атомну станцію на військову базу.

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