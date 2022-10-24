Виглядає так, що риторикою про "брудну бомбу" Росія намагається якось компенсувати свої провали на фронті. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Специфічний тероризм

Експерт зазначив, що заяви Шойгу брехливі, позаяк Україні не потрібна "брудна бомба", "радіоактивні наслідки якої вже у цьому житті неможливо буде прибрати".

Нам це точно не треба. Виконувати таке завдання – це собі "в колінку" вистрілити. Ми цього точно робити не будемо. А ось такі заяви Шойгу, як міністра країни-агресорки, яка зараз на Запорізькій станції, де є сховище відпрацьованого ядерного палива, означають, що вони можуть легко взяти певні зразки, розпилити їх й далі вже знову "повісити" на це нас,

– підкреслив Світан.

За його словами, "брудна бомба" – це бомба на основі відпрацьованого ядерного палива: після вибуху паливо розпорошується і як хмара йде на якусь територію та випадає опадами.

"Це і є "брудна бомба". Це зараження ядерними відходами. Прибрати його практично неможливо, оскільки воно йде в ґрунт й далі підсвічується кілька років, десятиліть, а то й тисячоліть. Приблизно така ж картина була в районі Чорнобиля: вибух здебільшого був тепловий, а далі ядерне паливо розлетілося певною територією", – додав фахівець.

Він вказав, що хмара з Чорнобиля здебільшого не розсіялась в Україні, а пішла на території Росії та Білорусі.

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Для чого це Росії

Експерт зауважив, що за певними "слідами" можна визначити, з якого реактора ядерне паливо взяли та яка реакція відбувалася.

"Єдине питання – якщо окупанти розкрили контейнери з ядерним паливом на ЧАЕС, коли вони знаходилися там на початку цього року, якщо там є пошкоджені контейнери, і якось це паливо викрали звідти, то вони можуть його використати. Тобто самі виконати завдання щодо вибуху такого роду "брудної бомби", – переконаний оглядач.

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На його думку, заяви Шойгу про "брудну бомбу" лунають з Кремля тому, що росіяни програють по всій лінії фронту.

Вони мають завдання завдати в інших місцях максимальної поразки українцям. Ми це бачимо з бомбардування нашої інфраструктури та вбивства мирних жителів. Вони можуть розв'язати питання щодо такого роду бомби. А нам займатися дезактивацією цієї території – це займе дуже багато сил, коштів та великої репутаційної проблеми для України,

– резюмував Світан.

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