Окрім цієї версії є ще низка ймовірних причин, чому міністр оборони країни-агресорки увесь вечір "сидів на телефоні". Їх 24 каналу озвучив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
До речі Розмови Шойгу з міністрами західних країн: чи залишилися в Росії інструменти тиску на ЄС
Чому Шойгу дзвонив західним міністрам
Так, за словами Солонтая причини такої активності Шойгу можуть бути наступними:
- робота на внутрішнього споживача, тобто створення необхідної росіянам картинки;
- необхідність погрожувати Україні ядерною зброєю;
- у зв'язку із заявою Групи семи щодо необхідності повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС, тобто однією атомною темою перекрити іншу.
Вони (росіяни – 24 канал) це роблять для того, щоб перекривати інформаційну картинку. Питання лише яку саме,
– зауважив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.
Солонтай назвав причини, чому Шойгу обдзвонював західних міністрів: дивіться відео
Розмови Шойгу з іноземними міністрами оборони: що відомо
- 23 жовтня очільник Міноборони Росії Сєргєй Шойгу зателефонував іноземним колегам та цинічно заявив, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу".
- Утім, західні міністри оборони не надто повірили словам посіпаки Владіміра Путіна. Так, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес спростував ці заяви Шойгу та попередив, що такі звинувачення не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації.
- Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це зауважив, якщо Росія телефонує та розповідає, що нібито наша держава щось подібне готує, то значить, що країна-агресорка сама це і підготувала.
- Експерти з Інституту вивчення війни вважають, що дзвінки Шойгу та його фейки про "брудну бомбу", швидше за все, спрямовані на залякування Заходу, щоб країни скоротили або обмежили підтримку України.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що активність голови російського Міноборони пов'язана з тим, що у Кремлі нарешті зрозуміли, що остаточно програли у війні, тому використовують нові форми ядерних погроз.