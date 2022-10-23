Найімовірніше, мова йде про руйнування Каховської ГЕС. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.
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Ймовірно, збираються підірвати Каховську ГЕС
На його думку, країна-агресорка боїться використати ядерну зброю, оскільки на це буде рішуча відповідь наших союзників. Тоді як підривом гідроелектростанції можна наробити лиха в Україні, не застосовуючи ядерну зброю.
Це вказує на те, що вони збираються виходити з території України. Можливо, десь на Півдні та Сході – Донецька та Луганська області, вони поки ще лишатимуться, але вже готуються до виходу. Вони розуміють, що не втримають ситуацію,
– пояснив Клочок.
На думку політичного експерта, Шойгу робить такі гучні заяви, щоб повернути довіру свого хазяїна Владіміра Путіна, оскільки наразі його відсунули від управління військовими процесами в Україні.
"Це моє припущення, але ймовірність того, що буде серйозна катастрофа на Каховській ГЕС є дуже високою", – підсумував політичний експерт.
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Небезпека на Каховській ГЕС: що відомо
- Росія майстерно вигадує нові способи шантажувати Україну і світ для того, аби буквально вмовити нас сісти за стіл перемовин. Черговий такий шантаж росіяни вигадали з підривом Каховської греблі.
- Жодної військової мети мінування Каховської ГЕС не має – не буде Дніпро стояти 5 днів з аномально високим рівнем води. Розлив Дніпра – це одномоментна дія, може бути хіба що ударна водяна хвиля.
- Утім, такий шантаж є дуже потужним і може потягти за собою страшні екологічні наслідки. Так, внаслідок підриву гідроелектростанції під водою можуть опинитися майже 80 населених пунктів – це велика площа на лівому березі й велика частина самого Херсона.
- Росіяни проводять певні маніпуляції з водою на Каховській ГЕС та намагаються спустити її з резервуарів. Також пропагандистські медіа брешуть, що ЗСУ готуються завдати критичного удару по ГЕС.