Найімовірніше, мова йде про руйнування Каховської ГЕС. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Ймовірно, збираються підірвати Каховську ГЕС

На його думку, країна-агресорка боїться використати ядерну зброю, оскільки на це буде рішуча відповідь наших союзників. Тоді як підривом гідроелектростанції можна наробити лиха в Україні, не застосовуючи ядерну зброю.

Це вказує на те, що вони збираються виходити з території України. Можливо, десь на Півдні та Сході – Донецька та Луганська області, вони поки ще лишатимуться, але вже готуються до виходу. Вони розуміють, що не втримають ситуацію,

– пояснив Клочок.

На думку політичного експерта, Шойгу робить такі гучні заяви, щоб повернути довіру свого хазяїна Владіміра Путіна, оскільки наразі його відсунули від управління військовими процесами в Україні.

"Це моє припущення, але ймовірність того, що буде серйозна катастрофа на Каховській ГЕС є дуже високою", – підсумував політичний експерт.

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