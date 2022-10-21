Про це 24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він вважає, що ворожі війська готуються виконати такі дії, якщо все піде не за їхнім планом.

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Чи можуть окупанти підірвати дамбу Каховської ГЕС

Світан зазначив, що російські окупанти. Дійсно, можуть підірвати Каховську гідроелектростанцію, оскільки це нескладно зробити.

Але підірвати дамбу Каховського водосховища не так просто. Зовнішній вибух її практично не пошкодить. Вона будувалася ще в часи Радянського Союзу та може витримати і атомний, і ядерний вибухи,

– заявив військовий експерт.

За його словами, для того, щоб дамба повністю зруйнувалася, мають бути виконані певні підготовчі роботи. Потрібно буде щонайменше пару КамАЗів вибухівки заганяти в тіло дамби, після чого вже підривати. Такого руху росіянами поки не було здійснено. Якщо ж окупанти почнуть це робити, то наша високоточна зброя зробить свою справу.

З якою метою вони можуть це зробити

Світан зауважив, що ворожі війська готуються виконати такі дії, якщо все піде не за їхнім планом, і будуть відходити з правого берега на лівий у районі Херсонської області.

Тому вони можуть, дійсно, для того, щоб відсікти українські війська, підірвати дамбу. І тоді рівень води не дасть українським військам перетнути у районі Херсона Дніпро в бік Криму,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Він наголосив, що до катастрофи може призвести те, що, якщо Каховське водосховище буде спущене, то із зовнішнього контура охолодження Запорізької АЕС піде вода. І це вже буде проблемою.

Річ у тім, що в такому разі є багато проблем, які неможливо фактично вирішити без води Каховського водосховища. І тоді атомна станція може бути такою "брудною" бомбою,

– пояснив Світан.

Тобто, за його словами, за неправильної її експлуатації може статися чисто тепловий вибух. Тим не менш – це вже буде "брудна" бомба й, відповідно, велика проблема.

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Де окупанти вибудовують свою лінію оборони

Світан пояснив, що, якщо російські військові підірвуть станцію, то правий берег не затопить, адже він вищий за лівий. Тобто буде затоплення саме лівого берега.

Тому росіяни відходять. Навіть ми зараз бачимо, що вони починають готувати лінію оборони не поряд, допустимо, на лівому березі в районі Херсона, а неподалік Чаплинки. Це близько 70 – 80 кілометрів від Херсона,

– зауважив військовий експерт.

Тобто, резюмував він, окупанти вибудовують лінію оборони глибоко від ймовірної лінії затоплення. Тому цілком можливо, що росіяни можуть підірвати греблю. Водночас вони відходять у бік Криму й намагаються закрити вхід на півострів. Це від Мелітополя в бік Чонгара та Перекопу.

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