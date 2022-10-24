Отже, нам необхідно показати всі об'єкти ядерної інфраструктури, щоб продемонструвати партнерам, що нам немає чого ховати. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

Зауважте "Брудна" бомба: політолог пояснив, чого чекати від Росії та навіщо Шойгу зробив таку заяву

У Заходу є інструменти впливу

На його думку, розмови Шойгу з іноземними міністрами оборони приблизно те саме, що й заяви Антона Красовського про вбивство українських дітей – бравадна імперіалістична гра, яка націлена на смерть та вбивства.

Так, Україні сьогодні треба більше захищатися та звільняти окуповані російськими загарбниками території. У такий спосіб "ідеологічно бити Путіна". "Вступати в НАТО та ЄС – робити все можливе, щоб вирватися з цієї війни переможцем", – наголосив Давидюк.

У Заходу все одно інструментів (впливу – 24 канал) більше ніж в Росії, тому що колективний Захід – це трильйонні ринки, мільярди людей та супер сучасні технології,

– зауважив політолог.

Відтак, наше завдання робити все можливе та ставити Захід у незручні позиції, щоб він ці інструменти почав застосовувати. А також демонструвати на полі бою реальні перемоги, щоб партнери розуміли, що саме співпраця з Україною – це виключно історія успіху.

Давидюк прокоментував заяву Шойгу щодо "брудної бомби": дивіться відео

Заява Шойгу щодо "брудної бомби": коротко