Итак, нам необходимо показать все объекты ядерной инфраструктуры, чтобы продемонстрировать партнерам, что нам нечего прятать. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.
Заметьте "Грязная" бомба: политолог объяснил, чего ждать от России и зачем Шойгу сделал такое заявление
У Запада есть инструменты воздействия
По его мнению, разговоры Шойгу с иностранными министрами обороны примерно то же, что и заявления Антона Красовского об убийстве украинских детей – бравадная империалистическая игра, нацеленная на смерть и убийства.
Да, Украине сегодня нужно больше защищаться и освобождать оккупированные российскими захватчиками территории. Таким образом "идеологически бить Путина". "Вступать в НАТО и ЕС – делать все возможное, чтобы вырваться из этой войны победителем", – подчеркнул Давидюк.
У Запада все равно инструментов (влияния – 24 канал) больше чем в России, потому что коллективный Запад – это триллионные рынки, миллиарды людей и супер современные технологии,
– заметил политолог.
Поэтому наша задача делать все возможное и ставить Запад в неудобные позиции, чтобы он начал использовать эти инструменты. А также демонстрировать на поле боя реальные победы, чтобы партнеры понимали, что сотрудничество с Украиной – это исключительно история успеха.
Давыдюк прокомментировал заявление Шойгу по поводу "грязной бомбы": смотрите видео
Заявление Шойгу по поводу "грязной бомбы": коротко
- 23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу позвонил по телефону иностранным коллегам и цинично заявил, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу".
- Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это отметил, если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то подобное готовит, то это значит, что страна-агрессорка все это и подготовила.
- Эксперты из Института изучения войны считают, что звонки Шойгу и его фейки о "грязной бомбе", скорее всего, направлены на устрашение Запада, чтобы страны сократили или ограничили поддержку Украины.
- В то же время российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов выразил мнение, что цель этой истории состоит в том, чтобы убедить украинцев в серьезных намерениях России применить ядерную бомбу. А цель такой дезинформации – посадить украинцев за стол переговоров.