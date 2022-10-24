Итак, нам необходимо показать все объекты ядерной инфраструктуры, чтобы продемонстрировать партнерам, что нам нечего прятать. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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У Запада есть инструменты воздействия

По его мнению, разговоры Шойгу с иностранными министрами обороны примерно то же, что и заявления Антона Красовского об убийстве украинских детей – бравадная империалистическая игра, нацеленная на смерть и убийства.

Да, Украине сегодня нужно больше защищаться и освобождать оккупированные российскими захватчиками территории. Таким образом "идеологически бить Путина". "Вступать в НАТО и ЕС – делать все возможное, чтобы вырваться из этой войны победителем", – подчеркнул Давидюк.

У Запада все равно инструментов (влияния – 24 канал) больше чем в России, потому что коллективный Запад – это триллионные рынки, миллиарды людей и супер современные технологии,

– заметил политолог.

Поэтому наша задача делать все возможное и ставить Запад в неудобные позиции, чтобы он начал использовать эти инструменты. А также демонстрировать на поле боя реальные победы, чтобы партнеры понимали, что сотрудничество с Украиной – это исключительно история успеха.

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Заявление Шойгу по поводу "грязной бомбы": коротко