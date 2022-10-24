Кроме этой версии есть еще ряд вероятных причин, почему министр обороны страны-агрессора весь вечер сидел на телефоне. Их 24 каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

Кстати Разговоры Шойгу с министрами западных стран: остались ли в России инструменты давления на ЕС

Почему Шойгу звонил западным министрам

Так, по словам Солонтая, причины такой активности Шойгу могут быть следующими:

работа на внутреннем потребителе, то есть создание необходимой россиянам картинки;

необходимость угрожать Украине ядерным оружием;

в связи с заявлением Группы семи о необходимости возвращения Украине контроля над Запорожской АЭС, то есть одной атомной темой перекрыть другую.

Они (русские – 24 канал) это делают для того, чтобы перекрывать информационную картинку. Вопрос только какой именно,

– заметил директор программ практической политики Института политического образования.

Солонтай назвал причины, почему Шойгу обзванивал западных министров: смотрите видео

Разговоры Шойгу с иностранными министрами обороны: что известно