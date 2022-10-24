Кроме этой версии есть еще ряд вероятных причин, почему министр обороны страны-агрессора весь вечер сидел на телефоне. Их 24 каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.
Кстати Разговоры Шойгу с министрами западных стран: остались ли в России инструменты давления на ЕС
Почему Шойгу звонил западным министрам
Так, по словам Солонтая, причины такой активности Шойгу могут быть следующими:
- работа на внутреннем потребителе, то есть создание необходимой россиянам картинки;
- необходимость угрожать Украине ядерным оружием;
- в связи с заявлением Группы семи о необходимости возвращения Украине контроля над Запорожской АЭС, то есть одной атомной темой перекрыть другую.
Они (русские – 24 канал) это делают для того, чтобы перекрывать информационную картинку. Вопрос только какой именно,
– заметил директор программ практической политики Института политического образования.
Солонтай назвал причины, почему Шойгу обзванивал западных министров: смотрите видео
Разговоры Шойгу с иностранными министрами обороны: что известно
- 23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу позвонил по телефону иностранным коллегам и цинично заявил, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу".
- Впрочем, западные министры обороны не слишком поверили словам приспешникам Владимира Путина. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг эти заявления Шойгу и предупредил, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.
- Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это отметил, если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы наше государство что-то подобное готовит, то значит, что страна-агрессор сама это и подготовила.
- Эксперты из Института изучения войны считают, что звонки Шойгу и его фейки о "грязной бомбе", скорее всего, направлены на устрашение Запада, чтобы страны сократили или ограничили поддержку Украины.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что активность главы российского Минобороны связана с тем, что в Кремле наконец-то поняли, что окончательно проиграли в войне, поэтому используют новые формы ядерных угроз.