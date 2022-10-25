Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, у розмовах з міністрами оборони країн НАТО Шойгу звинувачував Україну нібито у підготовці до застосування "брудної бомби".
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Однак фактично цими заявами міністр оборони країни-агресорки видав ймовірні плани Росії.
Не можна відкидати ймовірність застосування Росією будь-якої зброї масового знищення. Росія не припиняє погрожувати ядерною зброєю з 24 лютого. Однак усе це – від безнадії, від відчаю,
– наголосив Мусієнко.
Чому Шойгу телефонував західним міністрам
Як зазначив військовий експерт, обов'язок говорити з міністрами оборони країн НАТО поклали саме на Шойгу з 2 причин.
- По-перше, у Шойгу чи не єдиного зберігається канал стратегічної комунікації, особливо з ядерними державами щодо питань ядерного стримування.
- По-друге, міністр оборони країни-агресорки намагався таким чином прозондувати реакцію співрозмовників та зрозуміти, як далеко Москва може зайти у своїх висловлюваннях та у своїх діях у майбутньому.
За словами Мусієнка, Шойгу отримав чітку відповідь від західних країн.
Коли росіянам дають зрозуміти, що ніхто не вірить в серйозність цих звинувачень на адресу України, а у разі російських провокацій буде рішуча реакція, це певною мірою стримує Кремль,
– зауважив військовий експерт.
Росія посилає Україні сигнали
Мусієнко зазначив, що Росія у Херсоні розгортає як реальні дії, так і оманливі маневри. Однак Україна дуже чітко розуміє, які пастки та в яких місцях може готувати ворог.
Росія намагається посилати Україні сигнали й натяки. Мовляв, як тільки ви з'явитеся у Херсоні, ми підірвемо Каховську ГЕС чи вчинимо інший жахливий теракт,
– сказав військовий експерт.
Однак українська влада враховує такі моменти при коригуванні тактичних та стратегічних дій з деокупації Херсонщини. Він додав, що навряд чи Росії вдасться перехитрити українців.
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Ядерна брехня Росії: коротко
- Сєргєй Шойгу зателефонував міністрам оборони США, Франції, Великої Британії та Туреччини. Він звинуватив Україну у тому, що та прагне ескалації, та нібито хоче застосувати "брудну бомбу".
- Після дзвінка Шойгу США, Франція та Велика Британія опублікували спільну заяву, у якій відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна начебто готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський припустив, що нова ядерна брехня потрібна Росії, аби згодом пояснити втечу російських військ з Херсона.