Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, у розмовах з міністрами оборони країн НАТО Шойгу звинувачував Україну нібито у підготовці до застосування "брудної бомби".

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Однак фактично цими заявами міністр оборони країни-агресорки видав ймовірні плани Росії.

Не можна відкидати ймовірність застосування Росією будь-якої зброї масового знищення. Росія не припиняє погрожувати ядерною зброєю з 24 лютого. Однак усе це – від безнадії, від відчаю,

– наголосив Мусієнко.

Чому Шойгу телефонував західним міністрам

Як зазначив військовий експерт, обов'язок говорити з міністрами оборони країн НАТО поклали саме на Шойгу з 2 причин.

По-перше, у Шойгу чи не єдиного зберігається канал стратегічної комунікації, особливо з ядерними державами щодо питань ядерного стримування.

По-друге, міністр оборони країни-агресорки намагався таким чином прозондувати реакцію співрозмовників та зрозуміти, як далеко Москва може зайти у своїх висловлюваннях та у своїх діях у майбутньому.

За словами Мусієнка, Шойгу отримав чітку відповідь від західних країн.

Коли росіянам дають зрозуміти, що ніхто не вірить в серйозність цих звинувачень на адресу України, а у разі російських провокацій буде рішуча реакція, це певною мірою стримує Кремль,

– зауважив військовий експерт.

Росія посилає Україні сигнали

Мусієнко зазначив, що Росія у Херсоні розгортає як реальні дії, так і оманливі маневри. Однак Україна дуже чітко розуміє, які пастки та в яких місцях може готувати ворог.

Росія намагається посилати Україні сигнали й натяки. Мовляв, як тільки ви з'явитеся у Херсоні, ми підірвемо Каховську ГЕС чи вчинимо інший жахливий теракт,

– сказав військовий експерт.

Однак українська влада враховує такі моменти при коригуванні тактичних та стратегічних дій з деокупації Херсонщини. Він додав, що навряд чи Росії вдасться перехитрити українців.

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