Увечері 23 жовтня Зеленський традиційно звернувся до українців. Президент наголосив, що там, де Україна, ніколи не знищується життя. Натомість там, куди приходить Росія, всюди – масові могили, катівні, зруйновані міста та заміновані землі.

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Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні,
– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що це саме Росія шантажує радіаційною катастрофою на ЗАЕС. Траєкторія саме російських ракет пролягає над АЕС України.

Зеленський нагадав, що російські військові замінували дамбу, а також – агрегати Каховської ГЕС. Загарбники застосовують проти цивільної інфраструктури України фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь.

Президент наголосив: Україна – це завжди про життя та відновлення.

"І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт – і цей суб'єкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати. Якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала", – додав Зеленський.

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