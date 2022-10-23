Увечері 23 жовтня Зеленський традиційно звернувся до українців. Президент наголосив, що там, де Україна, ніколи не знищується життя. Натомість там, куди приходить Росія, всюди – масові могили, катівні, зруйновані міста та заміновані землі.

Зауважте Усюди, куди приходить Росія, залишаються могили та катівні, – Зеленський звернувся до українців

Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що це саме Росія шантажує радіаційною катастрофою на ЗАЕС. Траєкторія саме російських ракет пролягає над АЕС України.

Зеленський нагадав, що російські військові замінували дамбу, а також – агрегати Каховської ГЕС. Загарбники застосовують проти цивільної інфраструктури України фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь.

Президент наголосив: Україна – це завжди про життя та відновлення.

"І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт – і цей суб'єкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати. Якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала", – додав Зеленський.

Новий маразм від Шойгу або байка про "брудну бомбу"

Доки Росія програє на всіх напрямках, Шойгу вигадав чергову байку. Цього разу про "брудну бомбу", яку Україна начебто хоче застосувати. Ба більше, Шойгу вирішив нагадати про себе та зателефонувати міністрам оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Жодної підтримки серед міністрів цивілізованих країн світу Шойгу, звичайно ж, не знайшов.

Дмитро Кулеба – глава МЗС України – заявив, що Україна дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Жодних ядерних бомб країна "у кишенях не ховає". Однак брехня Шойгу є не лише абсурдною, але й небезпечною. Глава МЗС України відзначив, що "росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".

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