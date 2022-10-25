Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Кстати, сейчас россияне бросают фейки о попытке Украины взорвать Каховскую дамбу.
Каковы последствия подрыва Каховской ГЭС
По словам Данилова, в случае подрыва Каховской ГЭС российскими войсками оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10 – 15 лет, а может быть, и навсегда.
Если они (оккупанты – 24 канал) ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды,
– заявил он.
Что известно об угрозе подрыва Каховской ГЭС
- Командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин ранее заявил, что якобы Украина готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС.
- Впрочем, в американском Институте изучения войны указали на то, что вероятный подрыв выгоден именно России. Аргументы России назвали абсурдными.
- В Оперативном командовании "Юг" отметил, что даже подрыв ГЭС не сможет остановить контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Также российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, что взрыв дамбы Каховской ГЭС никак не поможет оккупантам в Херсонской области.
- Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов считает, что Россия действительно может взорвать дамбу на Каховской ГЭС. Надо понимать, что с той стороны – "обезьяна с гранатой", от которой можно ожидать всего чего угодно.
Какая ситуация в Херсонской области
- Напомним, что ВСУ уже удалось освободить значительную часть правобережья Херсонской области. Силы обороны Юга деоккупировали более 90 населенных пунктов Херсонской области.
- Также украинские военные продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. Впрочем, захватчики очень крепко "засели" за оборонительным рубежом.
- Кроме того, в Генштабе ВСУ заявляли, что российские войска готовятся обороняться во временно оккупированном Херсоне. Сейчас захватчики готовят город к уличным боям.
- Оккупанты пытаются сконцентрировать все свои силы на левом берегу. Они продолжают эвакуировать свои войска и технику на другую сторону Днепра.
- Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что украинские защитники могут освободить Херсон до конца 2022 года. По его словам, россияне рискуют оказаться в окружении.
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