Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов. До речі, зараз росіяни вкидають фейки про спробу України підірвати Каховську дамбу.

Які будуть наслідки підриву Каховської ГЕС

За словами Данілова, у разі підриву Каховської ГЕС російськими військами окупований Крим залишиться без водопостачання.

Якщо вони (окупанти – 24 канал) її підірвуть, то ідея водопостачання Криму зникне на 10 чи 15 років, а можливо, і назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються залишити його без води,

– заявив він.

Що відомо про загрозу підриву Каховської ГЕС

Яка ситуація на Херсонщині