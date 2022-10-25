Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов. До речі, зараз росіяни вкидають фейки про спробу України підірвати Каховську дамбу.
Які будуть наслідки підриву Каховської ГЕС
За словами Данілова, у разі підриву Каховської ГЕС російськими військами окупований Крим залишиться без водопостачання.
Якщо вони (окупанти – 24 канал) її підірвуть, то ідея водопостачання Криму зникне на 10 чи 15 років, а можливо, і назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються залишити його без води,
– заявив він.
Що відомо про загрозу підриву Каховської ГЕС
- Командувач окупаційними військами Сєргєй Суровікін раніше заявив, що нібито Україна готує масований удар по греблі Каховської ГЕС.
- Втім, в американському Інституті вивчення війни вказали на те, що ймовірний підрив вигідний саме Росії. Так, аргументи Росії назвали абсурдними.
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В Оперативному командуванні "Південь" зазначили, що навіть підрив ГЕС не зможе зупинити контрнаступ Збройних Сил України.
- Також російський публіцист Андрій Піонтковський розповів, що підрив дамби Каховської ГЕС ніяк не допоможе окупантам на Херсонщині.
- Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов вважає, що Росія дійсно може підірвати дамбу на Каховській ГЕС. Треба розуміти, що з того боку – "мавпа з гранатою", від якої можна чекати всього чого завгодно.
Яка ситуація на Херсонщині
- ЗСУ вже вдалося звільнити значну частину правобережжя Херсонської області. Сили оборони Півдня деокупували понад 90 населених пунктів на Херсонщині.
- Також українські військові продовжують сунути лінію фронту на Херсонщині. Втім, загарбники дуже міцно "засіли" за оборонним рубежем.
- Крім того, у Генштабі ЗСУ заявляли, що російські війська готуються оборонятися у тимчасово окупованому Херсоні. Нині загарбники готують місто до вуличних боїв.
- Окупанти намагаються сконцентрувати всі свої сили на лівому березі. Вони продовжують евакуйовувати свої війська та техніку на інший бік Дніпра.
- Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що українські захисники можуть звільнити Херсон до кінця 2022 року. За його словами, росіяни ризикують опинитись в оточенні.
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