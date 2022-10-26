Цілі українських військових не стосуються Каховської ГЕС і спрямовані на безпосередньо армію агресора. Про це 24 каналу розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Речниця зазначила, що росіяни вже давно планували зробити провокації на Каховській ГЕС.

Провокації на Каховській ГЕС окупанти вже заготовили, вони просто вичікують певний момент. Але все ж таки треба усвідомлювати, що це досить складний об'єкт інфраструктури. На стадії його будівництва передбачалися певні заходи, щоб він не був уражений миттєво й одним якимось ударом,

– пояснила Гуменюк.

За її словами, підготовчі заходи окупантів із замінування частини ГЕС і її агрегатів означають, що Росія хоче звинуватити ЗСУ в атаці на ГЕС і техногенній катастрофі.

"Вони шантажують цією катастрофою суспільство, але ЗСУ не завдають ударів по такому об'єкту, тому що це може бути критичним моментом для всього регіону, як мінімум. Ми працюємо по силах ППО, якими вони намагаються захищати свої підрозділи та об'єкти. Тому якщо така трагедія станеться, то винуватцями неї будуть тільки росіяни", – резюмувала військова.

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