Цілі українських військових не стосуються Каховської ГЕС і спрямовані на безпосередньо армію агресора. Про це 24 каналу розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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Речниця зазначила, що росіяни вже давно планували зробити провокації на Каховській ГЕС.
Провокації на Каховській ГЕС окупанти вже заготовили, вони просто вичікують певний момент. Але все ж таки треба усвідомлювати, що це досить складний об'єкт інфраструктури. На стадії його будівництва передбачалися певні заходи, щоб він не був уражений миттєво й одним якимось ударом,
– пояснила Гуменюк.
За її словами, підготовчі заходи окупантів із замінування частини ГЕС і її агрегатів означають, що Росія хоче звинуватити ЗСУ в атаці на ГЕС і техногенній катастрофі.
"Вони шантажують цією катастрофою суспільство, але ЗСУ не завдають ударів по такому об'єкту, тому що це може бути критичним моментом для всього регіону, як мінімум. Ми працюємо по силах ППО, якими вони намагаються захищати свої підрозділи та об'єкти. Тому якщо така трагедія станеться, то винуватцями неї будуть тільки росіяни", – резюмувала військова.
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Росіяни погрожують підірвати Каховську ГЕС: що відомо
- Командувач російськими окупаційними силами в Україні Сєргєй Суровікін заявив, що Україна нібито готує масований удар по греблі Каховської ГЕС. Після цього такий меседж підтримали російські пропагандисти.
- Якщо росіяни наважаться на такий злочин, то близько 80 населених пунктів будуть підтоплені. Відповідно, це може призвести до великої кількості жертв та постраждалих.
- В американському Інституті вивчення війни зауважили, що ймовірний підрив вигідний саме Росії, а не Україні. Дослідники вважають, що російські аргументи абсурдні.
- В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що навіть підрив ГЕС не зможе зупинити успішний контрнаступ ЗСУ. Максимум, що вдасться Росії – це лише уповільнити українських військових.
- Як зазначив директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України Михайло Яцюк, у разі підриву окупантам не вдасться знищити дамбу Каховської ГЕС.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що якщо росіяни підірвуть дамбу Каховської ГЕС, тимчасово окупований Крим може залишитись без води на багато років.