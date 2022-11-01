Неодноразові провальні рішення окупантів можуть свідчити про непрогнозовані тактичні рішення Москви. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Експерт зазначив, що після втечі з Херсона від росіян можна чекати чого завгодно.

Попри те, що у нас дуже специфічний противник, з дуже особливим тактичним мисленням – про Чорнобаївку не говорив тільки лінивий, як і про острів Зміїний, вони справді можуть вдатися до чого завгодно. Я не акцентував би на якійсь особливій ділянці фронту,

– пояснив оглядач.

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За його словами, стратегічно Україна перебуває у великому оперативному "мішку".

"Кордони з Білоруссю – це понад 1000 кілометрів, а з Росією – понад 2000 кілометрів. Тому удар можуть зробити з будь-якої точки. Все це "гадання на кавовій гущі". Поки що серйозної доказової аналітики про те, що це відбудеться вже скоро – немає. Разом з тим, нехтувати цим не потрібно", – резюмував Черник.

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