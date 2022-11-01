Неодноразові провальні рішення окупантів можуть свідчити про непрогнозовані тактичні рішення Москви. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Експерт зазначив, що після втечі з Херсона від росіян можна чекати чого завгодно.
Попри те, що у нас дуже специфічний противник, з дуже особливим тактичним мисленням – про Чорнобаївку не говорив тільки лінивий, як і про острів Зміїний, вони справді можуть вдатися до чого завгодно. Я не акцентував би на якійсь особливій ділянці фронту,
– пояснив оглядач.
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За його словами, стратегічно Україна перебуває у великому оперативному "мішку".
"Кордони з Білоруссю – це понад 1000 кілометрів, а з Росією – понад 2000 кілометрів. Тому удар можуть зробити з будь-якої точки. Все це "гадання на кавовій гущі". Поки що серйозної доказової аналітики про те, що це відбудеться вже скоро – немає. Разом з тим, нехтувати цим не потрібно", – резюмував Черник.
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Можлива участь Білорусі у війні: що відомо
- У ЗСУ записали звернення до білоруських військових з закликом не вступати у війну Росії проти України. Лукашенківські солдати через декілька днів у відповідь видали "епічне" за своєю неадекватністю відео.
- Лукашенко не хоче, щоб його армія брала участь у війні проти України. Проте Путін наразі активно перекидає свої війська до Білорусі, тож українці непокояться, чи може загрожувати новий наступ з того напрямку.
- Визнання Україною Білорусі окупованої територією може вплинути на самих білорусів, що допоможе їм у їхній боротьбі за свободу. Російські війська й гауляйтер Кремля Лукашенко фактично окупували країну.