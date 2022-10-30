Так, у росіян ще під час підписання зернової угоди лунала теза, щоб Україна не завозила зброю "зерновим коридором". Про це 24 каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

До теми Скористалися неправильним курінням, – Арестович про вихід Росії із зернової угоди

Росія програє, тому шантажує світ зерновою угодою

На його думку, розірвання Росією зернової угоди є цілком очікуваним. Для влади Кремля – це "козир", який вони дістають сьогодні, щоб тиснути на решту світу й змусити нашу державу здатися.

Клочок зауважив, що саме проведення такої успішної операції як знищення флоту противника в його тилу стало причиною того, що країна-агресорка занервувала.

Росія стоїть перед дилемою – або вона повністю втрачає світ флот у Чорноморському регіоні, а вона вже на цьому етапі, або їй треба його виводити до Новоросійська,

– повідомив політичний експерт.

Для росіян це важливе політичне та військове питання. Вони суттєво програють у війні з нашою державою, тому вихід з зернової угоди – це черговий шантаж Кремля.

Клочок пояснив, яка дилема стоїть перед Росією: дивіться відео

Вибухи в Севастополі: що відомо