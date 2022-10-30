Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. Він пояснив, що Росія не може продавати добрива, натомість вивозити український врожай ще можна. Тож зараз – дуже логічний для окупантів час, щоб відмовитися від зернової угоди.

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Арестович наголосив, що росіяни абсолютно свідомо пішли на цей крок, скориставшись "неправильним курінням" в Севастополі як приводом.

Як скасування зернової угоди вплине на Туреччину

Як пояснив радник голови ОП, вихід Росії із зернової угоди ставить у не найприємніше становище Туреччину, яка була одним із гарантом угоди. Росіяни підставили й ООН, але організація, ймовірно, за традицією просто глибоко занепокоїться.

Натомість Туреччина дуже активно працює з головними отримувачами цього зерна – Африкою та Близьким Сходом. І підставляючи цю країну та її президента Реджепа Ердогана особисто, окупанти ставлять його перед обличчями сотень мільйонів людей, які через неотримання українського зерна та інших товарів знову опиняються перед загрозою голоду, а влада їхніх країн – ще й перед загрозою чергових бунтів.

А Ердоган поручитель. Тепер йому потрібно довго пояснювати перед усіма цими урядами, як же так вийшло. Як ви думаєте, кого він зробить винним? Це риторичне питання,

– зауважив Арестович.

Що відбулося у Севастополі

За словами радника голови ОП, 30 жовтня у Криму, ймовірно, стався friendly fire або "дружній вогонь" – росіяни понапивалися та почали стріляти один в одного.

Щодо "обстрілу російського флоту безпілотниками", у якому країна-агресорка звинувачує Україну, Арестович припустив, що це ворожа сторона могла не впоратися, наприклад, з іранськими дронами-камікадзе.

Напевне, не впоралися з управлінням іранськими дронами або іранські оператори переплутали цілі або хотіли пожартувати,

– каже Арестович.

Він додав, що результат того, що сталося, епічний – вражений фрегат "Адмірал Макаров", хоч наразі невідомо, наскільки його пошкодили. Крім того, дісталося й тральщику "Іван Голубець", який, схоже, послідував за російським флагманом – крейсером "Москва". Отож, унаслідок вибухів за найскромнішими даними було пошкоджено 2 військові кораблі Росії, але їхня кількість може бути більшою – до 4. Крім того, горіли ще і якісь цистерни з пальним.

Арестович наголосив, що навіть якщо ці судна і не втонуть, враження одного лише "Адмірала Макарова" дуже важливе, адже це – носій крилатих ракет. Зокрема з нього російські терористи атакували Вінницю 14 липня.

Важливо! Україна не визнала своєї причетності до вибухів поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк припустила, що причиною можуть бути невдалі пуски російських С-300.

Олексій Арестович про вихід Росії з зернової угоди і вибухи у Севастополі: дивіться відео

Захід відреагував на вихід Росії з зернової угоди

Реакція представників США та ЄС на розірвання угоди про експорт українського зерна з боку Росії не змусила себе чекати. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що від продовження дії угоди залежить продовольча безпека у низці країн світу. Він наголосив, що за останні місяці вдалося вивезти понад 9 мільйонів кубометрів українського продовольства, а це дозволило знизити глобальні ціни на продукцію.

Також до Росії звернувся верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель. Він підкреслив, що війна Росії проти України спричинила глобальну продовольчу кризу, і продовження забезпечення регулярного експорту українського зерна важливе для її розв'язання.