Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал. Он пояснил, что Россия не может продавать удобрения, в свою очередь вывозить украинский урожай еще можно. Сейчас – очень логичное для оккупантов время, чтобы отказаться от зерновой сделки.

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Арестович подчеркнул, что россияне совершенно сознательно пошли на этот шаг, воспользовавшись "неправильным курением" в Севастополе как поводом.

Как отмена зерновой сделки повлияет на Турцию

Как пояснил советник главы ОП, выход России из зерновой сделки ставит в не самое приятное положение Турцию, которая являлась одним из гарантом сделки. Россияне подставили и ООН, но организация, по всей вероятности, по традиции просто глубоко обеспокоится.

Турция очень активно работает с главными получателями этого зерна – Африкой и Ближним Востоком. И подставляя эту страну и ее президента Реджепа Эрдогана лично, оккупанты ставят его перед лицами сотен миллионов людей, которые по неполучению украинского зерна и других товаров снова оказываются перед угрозой голода, а власть их стран – еще и перед угрозой очередных бунтов.

А Эрдоган поручитель. Теперь ему нужно долго объяснять перед всеми этими правительствами, как так получилось. Как вы думаете, кого он сделает виновным? Это риторический вопрос,

– заметил Арестович.

Что произошло в Севастополе

По словам советника главы ОП, 30 октября в Крыму, вероятно, произошел friendly fire или "дружеский огонь" – россияне понапивались и начали стрелять друг в друга.

Что касается "обстрела российского флота беспилотниками", в котором страна-агрессор обвиняет Украину, Арестович предположил, что эта вражеская сторона могла не справиться, например, с иранскими дронами-камикадзе.

Наверное, не справились с управлением иранскими дронами или иранские операторы перепутали цели или хотели пошутить,

– говорит Арестович.

Он добавил, что результат случившегося эпический – поражен фрегат "Адмирал Макаров", хотя пока неизвестно, насколько его повредили. Кроме того, досталось и тральщику "Иван Голубец", который, похоже, последовал за российским флагманом - крейсером "Москва". Итак, в результате взрывов по самым скромным данным были повреждены 2 военных корабля России, но их количество может быть больше – до 4. Кроме того, горели еще и какие-то цистерны с горючим.

Арестович подчеркнул, что даже если эти суда и не утонут, поражение одного лишь "Адмирала Макарова" очень важно, ведь это носитель крылатых ракет. В частности, с него российские террористы атаковали Винницу 14 июля.

Важно! Украина не признала свою причастность к взрывам вблизи временно оккупированного Севастополя. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк предположила, что причиной могут быть неудачные пуски российских С-300.

Алексей Арестович о выходе России из зернового соглашения и взрывах в Севастополе: смотрите видео

Запад отреагировал на выход России из зерновой сделки

Реакция представителей США и ЕС на расторжение соглашения об экспорте украинского зерна со стороны России не заставила себя ждать. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что от продления действия соглашения зависит продовольственная безопасность в ряде стран мира. Он отметил, что за последние месяцы удалось вывезти более 9 миллионов кубометров украинского продовольствия, что позволило снизить глобальные цены на продукцию.

Также к России обратился верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что война России против Украины вызвала глобальный продовольственный кризис, и продолжение обеспечения регулярного экспорта украинского зерна важно для его разрешения.