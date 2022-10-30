Ми зібрали для вас усе, що відомо про вихід Росії із зернової угоди та про реакцію України і світу на вчинок Кремля. Про причини, передумови та наслідки дій Москви – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Дивні суперечності або як Росія вийшла із зернової угоди

Уранці 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи – там, де базувався російський чорноморський флот. За даними ЗМІ, щонайменше 3 кораблі зазнали пошкоджень, зокрема й фрегат "Адмірал Макаров" – флагман чорноморського флоту, який замінив "на цій посаді" сумнозвісний крейсер "Москва", який успішно потопили українські воїни ще у квітні.

Після вибухів російське міноборони заявило про нібито "незначні пошкодження" тральщика "Іван Голубець" та бронемережних споруд. Знаючи, як Ігорь Конашенков говорив про "Збережену плавучість та локалізовану пожежу" на крейсері "Москва", коли той уже був на дні, можна лише здогадуватися, якими є справжні наслідки вибухів.

Вибухи у Севастополі Кремль цинічно охрестив "терактом" і звинуватив у його підготовці українських військових під керівництвом інструкторів з ВМС Великої Британії. Лондон одразу ж відкинув абсурдні звинувачення з Росії, але все ж, Москва продовжувала свою істерію.

Потім міноборони почало маніпулювати темою "зернових угод". Мовляв, ті кораблі, які були у Севастополі, буцімто гарантували безпеку суднам, які вивозили зерно з українських портів. Про те, що такі кораблі, як той же "Адмірал Макаров" є носіями крилатих ракет "Калібр", якими атакують Україну, там вирішили не згадувати.

Істерія Кремля продовжилася і російське міноборони оголосило про призупинення "зернової угоди" через той самий "нібито теракт". Одразу ж виникають питання – якщо ушкодження незначні, усі "безпілотники, які атакували флот" нібито знищені, а "теракт" буцімто готували Україна та Велика Британія, то для чого Кремль зупиняє угоду, підписану з Туреччиною та ООН? Та відсутність логіки та причинно-наслідкових зв'язків є типовою для російського керівництва рисою.

Що відомо про угоду на експорт зерна

Через російське вторгнення та замінування Чорного моря, Україна не могла здійснювати експорт зерна. Позаяк наша держава є одним із головних постачальників зерна у світі, виникла загроза продовольчої кризи. Через це ООН і Туреччина ініціювали підписання угоди з Україною та Росією про експорт зерна та створення спільної моніторингової комісії. Угоду підписали у Стамбулі 22 липня, але представники України та Росії між собою жодних документів не підписували.



Росія вже погрожувала розірвати угоду, яка мала завершитися у листопаді. Причиною стало розслідування ООН питання щодо постачання Москві іранських дронів-камікадзе. У відповідь на це Кремль вирішив шантажувати світ зерном.

Реакція України

Речник президента України Сергій Никифоров зазначив, що Київ очікує реакції від ООН і Туреччини, адже наша країна не підписувала жодних угод з Росією.

Україна не підписувала з Росією жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів,

– заявив Нікіфоров.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна вже попереджала про те, що Росія хоче розірвати угоду на експорт зерна. Тому Київ просить міжнародних партнерів вимагати від Росії дотримання своїх зобов'язань, адже експорт зерна з України гарантує безпеку мільйонів людей у світі.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відзначив, що заява Росії є цілком спланованою та є елементом шантажу, адже Кремль намагається залякувати світ усіма способами, а її попередні лякалки не спрацювали.

Російська класика: "Наша пісня гарна й нова – починаймо її знову". Якщо ніхто не впав на коліна після заяв про "брудну бомбу", "бойових комарів" і мінування дамби, повернемося до погрожувань голодом бідним країнам і розірвемо зернову угоду. Гопник – він і в Африці гопник,

– підкреслив Подоляк.