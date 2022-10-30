Мы собрали для вас все, что известно о выходе России из зерновой сделки и о реакции Украины и мира на поступок Кремля. О причинах, предпосылках и последствиях действий Москвы читайте дальше в материале 24 канала .

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Странные противоречия или как Россия вышла из зерновой сделки

Утром 29 октября в Севастополе раздались взрывы – там, где базировался российский черноморский флот. По данным СМИ, по меньшей мере 3 корабля получили повреждения, в том числе и фрегат "Адмирал Макаров" – флагман черноморского флота, заменивший "на этой должности" печально известный крейсер "Москва", успешно потопивший украинские воины еще в апреле.

После взрывов российское минобороны заявило о якобы "незначительных повреждениях" тральщика "Иван Голубец" и бронесетевых сооружений. Зная, как Игорь Конашенков говорил о "Сохраненной плавучести и локализованном пожаре" на крейсере "Москва", когда тот уже был на дне, можно лишь догадываться, каковы настоящие последствия взрывов.

Взрывы в Севастополе Кремль цинично окрестил "терактом" и обвинил его подготовку украинских военных под руководством инструкторов из ВМС Великобритании. Лондон сразу же отверг абсурдные обвинения из России, но все же Москва продолжала свою истерию.

Затем минобороны начало манипулировать темой "зерновых соглашений". Мол, те корабли, которые были в Севастополе, якобы обеспечивали безопасность судам, которые вывозили зерно из украинских портов. О том, что такие корабли, как тот же "Адмирал Макаров", являются носителями крылатых ракет "Калибр", которыми атакуют Украину, там решили не упоминать.

Истерия Кремля продолжилась и российское минобороны объявило о приостановлении "зернового соглашения" из-за того же "якобы теракта". Сразу же возникают вопросы – если повреждения незначительны, все атаковавшие флот беспилотники якобы уничтожены, а "теракт" якобы готовили Украина и Великобритания, то для чего Кремль останавливает соглашение, подписанное с Турцией и ООН? Но отсутствие логики и причинно-следственных связей является типичной для российского руководства чертой.

Что известно о соглашении на экспорт зерна

Из-за российского вторжения и заминирования Черного моря Украина не могла осуществлять экспорт зерна. Так как наше государство является одним из главных поставщиков зерна в мире, возникла угроза продовольственного кризиса. Поэтому ООН и Турция инициировали подписание соглашения с Украиной и Россией об экспорте зерна и создании совместной мониторинговой комиссии. Соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля, но представители Украины и России между собой никаких документов не подписывали.



Россия уже угрожала разорвать соглашение, которое должно было завершиться в ноябре. Причиной стало расследование ООН по поставкам Москве иранских дронов-камикадзе. В ответ Кремль решил шантажировать мир зерном.

Реакция Украины

Спикер президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Киев ожидает реакции от ООН и Турции, ведь наша страна не подписывала никаких соглашений с Россией.

Украина не подписывала с Россией никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов,

– заявил Никифоров.

В то же время, глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина уже предупреждала о том, что Россия хочет расторгнуть соглашение на экспорт зерна. Поэтому Киев просит международных партнеров потребовать от России соблюдения своих обязательств, ведь экспорт зерна из Украины обеспечивает безопасность миллионов людей в мире.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что заявление России полностью спланировано и является элементом шантажа, ведь Кремль пытается запугивать мир всеми способами, а его предыдущие пугалки не сработали.

Российская классика: "Наша песня хороша и новая – начинаем ее снова". Если никто не упал на колени после заявлений о "грязной бомбе", "боевых комарах" и минировании дамбы, вернемся к угрожаемым голодом бедным странам и разорвем зерновое соглашение. Гопник – он и в Африке гопник,

– подчеркнул Подоляк.