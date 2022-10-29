Про ситуацію на фронті, швидке звільнення Херсонщини та вибухи у Севастополі своїми міркуваннями поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також припустив, чи завдасть Росія таки ядерного удару, яким так активно погрожує.

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Сьогоднішній день нарешті був сповнений хорошими новинами. По-перше, у Севастополі раптом прогримів вибух, який пошкодив один із флагманів російського флоту. Тепер росіяни вигадують та озвучують різні фейки щодо причетності Лондона до атаки, щоби лише не визнавати реальності.

По-друге, українська розвідка запевняє, що вже до кінця листопада Херсон має повернутися під український прапор. І певні оптимістичні докази цьому вже є. Наприклад, кваплива втеча росіян з аеродрому в Чорнобаївці та збільшення темпів так званої "евакуації" з Херсона.

Хоча, є і певні тривожні дзвіночки. По-перше, сьогодні наші прикордонники відбили спробу росіян розвідати наші позиції на півночі України. По-друге, розуміючи власну слабкість, Кремль знову посилює ядерну риторику, запевняючи, ніби вони готові відповісти на стримування НАТО та вигадуючи нові історії про те, що на Запорізьку АЕС нібито висадився український десант.

Тож, про всі ключові події за сьогодні та про міжнародну реакцію на війну Росії проти України – ми далі і поговоримо.

У Росії палає від вибухів в окупованому Севастополі

Почну, звісно, з останніх новин щодо вибуху у Севастополі в Криму. Тож, з самого ранку, окупаційна "влада" Криму та російські пропагандисти почали кричати про те, що в окупованому Севастополі пролунали вибухи. За словами росіян, нібито російські кораблі відбивали атаку безпілотників, все спокійно і нічого не пошкоджено. Щоправда, через це було перекрито рейд у Севастополі, не ходили пороми та катери, рух між районами можливий лише автобусами. Варто відзначити, що неспокійно було саме у Севастопольській бухті, де вороги базують кораблі Чорноморського флоту. Зокрема і ті, які, виходячи в Чорне море, атакують материкову частину України ракетами типу "Калібр".

Пізніше, коли з усіх версій було обрано найбезглуздішу, та разом з тим, найменш ганебну за логікою Кремля, в міноборони Росії озвучили свою версію вибухів у Севастополі. Так, за словами міноборони Росії, о 4 годині ранку 29 жовтня, нібито ЗСУ атакували безпілотниками окупований Севастополь і пошкодили корабель.

Росіяни запевняють, нібито в атаці ЗСУ були залучені дев'ять безпілотних літальних апаратів і сім автономних морських безпілотників. Тобто, загалом 16 безпілотників. І тут цікава деталь, вороги запевняють, що всі безпілотники були збиті, але разом з тим, пошкоджень зазнав морський тральник "Іван Голубець", а також були пошкоджені загородження в бухті Південна.

Хоча пізніше, з'явилася інформація ще й про пошкодження російського фрегата "Адмірал Макаров", на ньому утворилася пробоїна та виведено з ладу радіолокаційну систему. Чому це важливо? Тому що після потоплення крейсера "Москва", в Чорноморському флоті робили ставку саме на фрегат "Адмірал Макаров", тож це справді жирна ціль.

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Ба більше, саме "Адмірал Макаров" – носій крилатих ракет "Калібр", якими загарбники б'ють по Україні. Окремо відзначається, що саме з цього фрегата в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці, внаслідок чого були вбиті цивільні українці та, зокрема маленька дівчинка Ліза, про яку знає вся Україна. Ба більше, окремі джерела зазначають, що загалом уражено 4 кораблі, які перебували в бухті.

Самі росіяни вже вигадали легенду про страшну атаку ЗСУ, якою, нібито, керували британці. За словами міноборони Росії, це був теракт, вчинений ЗСУ. Підготовка цього удару відбувалася нібито в Очакові Миколаївської області за керівництва британців. Ба більше, росіяни вже розповідають легенду про те, що завдання удару керувалося британським розвідувальним безпілотником RQ-4 Global Hawk, який патрулює акваторію Чорного моря, а самі ударні безпілотники, нібито були запущені з Одеси.

І тут є кілька доволі важливих деталей, які можуть вказувати на чергову провокацію Росії. В українському командуванні Сил оборони Півдня вирішили потролити росіян їхньою ж безглуздою вигадкою про бойових українських комарів, але разом з тим, припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони. Про це сьогодні вдень заявила спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Річ у тім, що до офіційного повідомлення міноборони Росії, місцеві пропагандисти в Севастополі, писали про те, що севастопольцям не варто панікувати, коли вони чують вибухи в районі бухти, адже це, цитую: мобілізовані тренуються, проходячи смугу перешкод у бойових умовах. Тобто, росіяни спочатку самі засвітили фото з бухти та вказали, що це нібито відбуваються тренування мобілізованих.

Але щойно з'явилося повідомлення міноборони Росії, що це, мовляв, теракт, усі пропагандисти швиденько свої повідомлення видалили. А гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що всі раніше доступні для цивільних трансляції з камер відеоспостереження в Севастополі будуть закриті. А ті, хто публікував у мережу кадри вибухів у Севастопольській бухті, мають готуватися до того, що до них постукають у двері ФСБшники.

Але важлива тут і ще одна деталь, яка може вказувати на провокацію Кремля. По-перше, міноборони Росії, запевняє, що нібито до цієї атаки причетна Велика Британія, а далі додали, що та ж міфічна група, яка планувала удар по Севастопольській бухті, була залучена і під час диверсії на "Північних потоках" у Балтійському морі 26 вересня. А, по-друге, в Москві зробили заяву, яка вказує на те, що Кремль планує зірвати зернову угоду в Чорному морі.

Тобто тепер, цілком очевидно, Кремль розповідатиме байки не лише про те, що українське зерно кудись не туди доставляють, але і апелювати до того, що нібито ЗСУ завдали удару, по-перше, з Одеси, по-друге, по кораблях, які нібито забезпечували безпеку "зернових коридорів". Нагадаю, зернову угоду сторони мали переглянути вже 18 листопада, але Росія оголосила про вихід із них після "бавовни" у Криму.

І тут не варто дивуватися, адже Кремль вдається до таких дій, щоб отримати якомога більше важелів тиску на ряду з ударами по українській енергетиці та ядерному шантажу. Адже на полі бою для росіян все складається вкрай погано, навіть попри оголошену мобілізацію "гарматного м'яса". Напередодні Володимир Зеленський чітко відзначив, що з огляду на той стан, в якому перебувають мобілізовані, Росії скоро доведеться оголошувати нову хвилю мобілізації. Разом з тим, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні впевнено заявив, що всі плани оборони України тривають за чітко встановленими термінами. А та сама російська мобілізація все одно не дозволяє росіянам досягати успіху на полі бою.

Окупанти готуються до "жесту доброї волі" в Херсоні

І тут ми маємо цікаву ситуацію навколо Херсона. За словами голови української розвідки Кирила Буданова, наразі в окупованому Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські військові. За попередніми оцінками, угруповування російських військ на Південному напрямку загалом нараховує близько 40 тисяч осіб. За словами Буданова, там перебувають російські повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота. Посилюють ці найбоєздатніші підрозділи саме мобілізованими росіянами, бо більше перекидати нікого. Втім, глава ГУР МО зазначив, що ці ж елітні російські війська також дислокуються і на лівому березі Дніпра Херсонщини. Тобто, говорячи про цифру у 40 тисяч російських вояків, мова йде про всі сили, які розміщені в області.

Разом з тим, Буданов запевняє, що операція ЗСУ зі звільнення тимчасово окупованого Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада, адже наразі продовжується блокування ворогів на правому березі, а сама зона бойових дій постійно звужується. Разом з тим, він впевнений, що у разі відступу, росіяни не зможуть підірвати Каховську дамбу повністю, вони підірвуть лише ту частину, де проходить дорога.

Цікаво, що з часовими рамками операції зі звільнення Херсона згодні і в британській розвідці. Там вважають, що виїзд населення та вивезення останків Потьомкіна з Херсона передують намірам Росії прискорити вихід із цього району. Нагадаю, що 27 жовтня колаборант Володимир Сальдо заявив, що понад 70 тисяч осіб залишили місто Херсон. 26 жовтня він також зазначив, що Росія вивезла останки князя Григорія Потьомкіна з його поховання у херсонському соборі на схід від Дніпра. І от тепер, у британській розвідці певні, що це робилося, щоб прискорити відхід з міста та створити картинку для росіян, мовляв, "сваїх нє бросаєм".

На користь такого твердження про прискорення ймовірного відступу росіян говорять і ще два цікаві моменти. По-перше, за даними ОК "Південь", біля Херсона росіяни дали місцевим жителям дві доби на виселення з помешкань та евакуацію. В командуванні також зазначають, що на шляхах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де діє ретельний огляд та перевірка цивільних.

По-друге, за даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, росіяни поспішно вивезли з аеродрому у Чорнобаївці всю свою техніку. Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня. І тут варто пригадати, що з початку окупації Херсонщини, навіть постійні знищення російської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту не були приводом для них покинути позицію. А тут раптом зірвалися і все вивезли. Тож, сподіваємося, що Херсон чекає повернення під український прапор якнайшвидше!

ЗСУ продовжують гнати ворога геть

Разом з тим, маємо гарні новини і з Луганщини. За даними голови ОВА Сергія Гайдая, минулої доби артилеристи Збройних Сил України влучили по окупантах у Червонопопівці – 20 загиблих, ще 30 поранених. Окрім того, він запевнив, що майже щодня на окупованих територіях горять склади з БК, казарми та техніка ворогів.

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Ба більше, напередодні Сергій Гайдай повідомив, що траса "Сватове – Кремінна" практично під контролем ЗСУ, але закликав дочекатися інформації від Генштабу. Він запевнив, що попри погану погоду, суцільні зливи кілька днів підряд, все одно ЗСУ просуваються вперед і беруть під контроль трасу "Сватове – Кремінна". А це, по суті, відрізає напрямок Кремінної від російської логістики, отже чекати на підкріплення не доводиться. Важливо відзначити, що згодом речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль. Тож, найближчими днями маємо отримати важливу, вже офіційну, інформацію від Генштабу ЗСУ.

Зафіксуємо успіхи ЗСУ і на Донецькому напрямку. Напередодні, за даними Генштабу, в районі Майорська наші захисники знищили близько 300 окупантів, які якраз готувались до нападу.

До слова, тут є ще один цікавий момент щодо важких боїв під Бахмутом. В Інституті з вивчення війни запевняють, що росіяни, розуміючи увесь провал, намагаються намалювати бодай якусь перемогу, фальсифікують заяви про просування у районі Бахмута, вдаючи, нібито досягли успіхів принаймні в одному секторі на тлі тривалих втрат на північному сході та півдні України.

Це робиться з метою покращити моральний дух російських військ і покращить особисте становище фінансиста "групи Вагнера" Євгена Пригожина, чиї війська значною мірою відповідальні за мінімальні успіхи в цьому районі. Навіть Пригожин запевняє, що його бойовики просуваються по 100 – 200 метрів на день. Хоча, ще кілька днів тому ЗСУ навпаки відкинули росіян з території навколо Бахмута, яку ті захоплювали два місяці.

Утім, розуміючи такий провал по всіх фронтах, Кремль знову намагається підвищити ядерну риторику. Зокрема, сьогодні вороги почали розганяти тезу про те, що нібито десант ЗСУ намагався "висадитися" у районі Запорізької АЕС. Причому гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов, розповідає ці байки, посилаючись на слова якихось очевидців.

Російські пропагандисти одразу ж підхопили цю тезу і розповіли як героїчно загарбники відбили таку атаку. Наратив насправді дуже банальний – Кремль намагається створити ілюзію того, що саме російські війська забезпечують безпечну роботу АЕС, а от українці хочуть щось заподіяти. В поєднанні з байками про "брудну бомбу" це має створити ілюзію того, що загарбники нібито просто не можуть піти просто так з ЗАЕС.

Захід чітко попереджає Росію про загрози в разі ядерного удару

Але, важливо відзначити, що, за словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, Захід перейшов від абстрактних попереджень до опису конкретних наслідків у комунікації з Росією, яка погрожує застосувати ядерну зброю. І ця зміна підходу стала важливою в контексті ядерного стримування.

І тут є не лише слова, але, схоже, і певні дії. Адже, раніше видання Politico повідомило, що Сполучені Штати на кілька місяців прискорили свій план розгортання на базах НАТО у Європі більш точної моделі своєї основної ядерної бомби. Зазначається, що Вашингтон планував зробити це навесні 2023 року, але переніс розміщення на грудень 2022 року.

Але Росія все одно продовжує нагнітати. Кремль розпочав ядерні навчання "Гром", але за словами Кулеби, зараз ситуація принципово інша. У нас немає підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Однак, розкручування ядерної істерії продовжується. Сьогодні заступник глави МЗС РФ Александр Грушко заявив, що Росія якось там буде реагувати на такі кроки США та НАТО.

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