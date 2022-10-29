Як зазначають в Інституті з вивчення війни, російські загарбники не просуваються у районі Бахмута, що на Донеччині чи інших населених пунктів уздовж лінії фронту. Не в останню чергу це пов'язано з успішним контрнаступом ЗСУ, який неабияк підкосив моральний дух ворога.

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Російська пропаганда каже інше

Укладачі звіту зазначили, що у Росії поширюється інший наратив. У ньому йдеться про те, що війська окупанта буцімто досягають значного прогресу в Бахмуті. І це можуть робити для того, щоб покращити моральний дух як серед бійців країни-агресорки, так посилити особистий статус Євгена Пригожина. Саме його вважають причетним до бодай якихось успіхів в області.

Просування до Бахмута все ж відбувається. Але, наголошують в Інституті з вивчення війни, окупанти роблять це вкрай повільно. Та й платять за це вкрай дорого. Цікаво, що сам Пригожин 23 жовтня визнав, що наземні операції навколо населеного пункту відбуваються повільно. За його словами, ПВК "Вагнера" просувається лише на 100 – 200 метрів на день. Зауважимо, що "кухар Путіна" вважає такі темпи нормальними, але це справжнісінький абсурд.

Нагадаємо, що Путін віддав наказ взяти Бахмут до кінця жовтня. Ясна річ, що мовиться про захоплення міста за будь-яку ціну. Цікаво, що таким чином він збавив обороти, адже раніше з його вуст лунав імператив про захоплення цілої Донецької області, але до 15 вересня. З цією задачею окупанти, як бачите, не впоралися.

Окупанти брешуть про своє просування

Укладачі звіту нагадали, що 24 жовтня українські військові відбили бетонний завод, розташований на околиці міста. А ще 16 жовтня стало відомо, що окупанти неправдиво заявляли про захоплення кількох міст поблизу самого Бахмута. По факту ж, українські сили продовжують утримувати свої позиції, хоч ворог і не полишає спроб іти в атаку.

За словами аналітиків, російські війська можуть фальсифікувати заяви про просування поблизу Бахмута. Це дозволяє їм демонструвати буцімто успіхи бодай в одному з секторів. Для ворога це важливо, адже він продовжує зазнавати втрати на північному сході та на півдні нашої держави.

У ворога немає ресурсу для наступу

У розвідці Британії зауважили, що упродовж шести тижнів спостерігається посилення оборони ворога. Це свідчить про те, що в окупантів нова стратегія ведення війни. Цього разу вони роблять акцент саме на довгостроковій обороні більшості ділянок лінії фронту.

На це є низка причин. Серед них – матеріальне забезпечення та підготовленість російського війська. Передовсім мовиться про мобілізованих, яких і не надто добре забезпечують перед киданням на фронт. Та й про їхню підготовку годі й говорити, бо її фактично немає.

Слід також розуміти, що оперативний план ворога продовжить залишатися вразливим. Ба більше, окупанти просто не зможуть перехопити ініціативу. Адже для цього потрібно буде відновити якісніші, мобільні сили. Водночас загарбникам доведеться протидіяти проривам з боку ЗСУ. Тож на росіян очікують скрутні часи.

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