Так, окупанти в Криму можуть насолодитись кадрами знищення кораблів Чорноморського флоту Росії у Севастополі.
До теми У Севастополі міг постраждати "Адмірал Макаров": що це за фрегат і чому він став флагманом
Відповідне відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко. Також він зазначив, існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а знищені.
Кадри знищення кораблів на ТБ в Криму: відео
Вибухи у Севастополі: що відомо
- Вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Потім на місці дислокації російського флоту виникла пожежа.
- Українська сторона повідомляла, що пошкоджено щонайменше 3 російські кораблі-носії "Калібрів", зокрема, нібито фрегат "Адмірал Макаров". Щоправда, офіційно цю інформацію ще не підтвердили.
- Окупанти традиційно розганяють свої "версії", нібито Чорноморський флот "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.
- Ба більше, Кремль звинуватив Велику Британію в буцімто підготовці українських військових до атаки по російських кораблях. Розказують, мовляв, судна "забезпечували діяльність зернового коридору" й аж ніяк не завдавали ракетних ударів по Україні за допомогою "Калібрів".
До теми – "Адмірал Макаров" пошкоджений: відео