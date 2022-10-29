Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

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Українська система ППО посилюється

Ігнат розповів, що західне озброєння протиповітряної оборони вже є. Мовиться і про зенітні ракети, і про зенітні гармати.

Безумовно, є й інші системи, про які говорити не будемо. Про IRIS вже всі знають, що вони працюють доволі таки успішно – 9 з 10 цілей збиваються. Це дуже хороший і позитивний результат,

– додав речник Повітряних сил.

За його словами, посилюються певні напрямки, де це найпотрібніше. Зокрема, на Півдні, де тривають інтенсивні бойові дії.

"Чекаємо, зрозуміло, NASAMS. Уже Ллойд Остін озвучив, що найближчим часом, на початку листопада, вже будуть системи NASAMS, які можуть доволі таки серйозно посилити нашу систему ППО. Питання буде знову ж таки у кількості, яку ми можемо отримати", – зазначив Ігнат.

Він додав, що не варто забувати про те, що система протиповітряної оборони держави – це не лише зенітне озброєння, яке стріляє із землі. ППО також складається з винищувального прикриття. Сучасні винищувачі є досить складним механізмом і найдорожчим озброєнням. Вони мають великий спектр ракет, що можуть працювати на різних дальностях.

"На жаль, сьогоднішня авіація, яка в нас є, – це МіГи та СУшки, які ще радянських зразків. Крайні ми отримали в 1991 році лише на озброєння. Вони сьогодні не відповідають тим загрозам військовим, які (створює – 24 канал) країна-окупант, обстрілює тими потужними крилатими ракетами", – зауважив речник.

Тому, за його словами, надання західних винищувачів F-15 чи F-16 – це нагальне питання, яке необхідно підіймати

Зверніть увагу! В Ізраїлі нещодавно пояснили, чому Україні не можуть передати ППО. За словами президента Іцхак Герцоґа, держава має певні види озброєння, які не мають експортних версій. А все тому, що Ізраїль боїться, що його розробки потраплять до рук лиходіїв, які зможуть ними скористатися.

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