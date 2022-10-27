Президент Ізраїлю Іцхак Герцог відповів на критику, яка лунає від України. Він заявив про обмеження, які не дозволяють Єрусалиму передати Україні ППО.

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Ізраїль готовий надавати Україні нелетальну продукцію

Зокрема, Ізраїль переживає, що їхня зброя може потрапити до рук ворогів. Ідентичні побоювання раніше висловив колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який наразі є лідером опозиції.

Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати,

– сказав президент.

Водночас Іцхак Герцог додав, що Ізраїль готовий надавати нелетальну продукцію. Також він прокоментував критику на адресу позиції Ізраїлю, який, на відміну від інших країн, не допомагає Україні зброєю.

Герцог зазначив, що Європа та США також мають певну військову техніку, якою вони не готові ділитися з Україною.

Президент Ізраїлю сказав, що його країна "аналізує ситуацію" довкола іранських безпілотників, які Росія почала використовувати проти України.

Ізраїль не допомагає Україні: що відомо

Президент Володимир Зеленський у вересні висловив здивування, що Ізраїль не допомагає Україні попри тісні зв'язки обох країн. Глава держави впевнений, що громадянське суспільство Ізраїлю підтримує Україну, однак в Єрусалимі немає політичної волі.

Восени Росія масово почала атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе. Через це Україна вирішила офіційно звернутися до Ізраїлю по військову допомогу. Крім того, глава МЗС України поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю про ППО.

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Після звернення Кулеби міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна не буде надавати Україні зброю. Ізраїль продовжить постачати медичну та гуманітарну допомогу.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Ізраїль може передавати Україні розвідувальні дані щодо іранських дронів-камікадзе. Крім того, приватні ізраїльські компанії допомагають Україні супутниковими даними щодо позицій російських військ.

Крім того, повідомлялося, що Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії. Авіаудар стався 21 жовтня поблизу Дамаска.

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