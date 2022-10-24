Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися з позицією щодо війни проти України під час виступу на Haaretz Democratic Summit 24 жовтня.

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Чи не час Ізраїлю обрати, із ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що ви дасте справедливі відповіді на мої запитання,

— йдеться у повідомленні.

Росія знайшла допомогу в Ірані: важливо розбити альянс

Зеленський зазначив, що за 8 місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України, водночас у неї запас ракет скорочується. Тому країна-терорист почала шукати доступну зброю по інших країнах та знайшла її в Ірані.

Президент також припустив, що Росія у відповідь на постачання зброї з Ірану може сприяти іранській ядерній програмі. А якби Україна змогла убезпечити своє небо перед ракетною й дроновою загрозою, то "у росії зараз не було б навіть мотиву йти в Іран і щось пропонувати йому".

Я вважаю, що можна позбавити сенсу цей їхній альянс (Росії та Ірану), якщо ми будемо діяти разом – ми з вами, так само як і з іншими демократіями,

– заявив президент.

Глава держави також подякував народу Ізраїлю за розуміння й допомогу, зокрема медичну, а також ізраїльським медіа, які поширюють правду про війну та засуджують російський терор.

Ізраїль допоможе, але зброю постачати Україні не буде

Водночас міністр оборони Олексій Резніков повідомив про телефонні переговори з міністром оборони Ізраїлю Бені Ганцом, під час яких стало відомо, що Ізраїль допоможе нашій країні, але системи ППО давати не буде.

Ми обговорили ситуацію з безпекою в Україні, а також шляхи подальшого розвитку нашого двостороннього співробітництва. Ми також обговорили надання гуманітарної та медичної допомоги,

– написав Резніков.

Had a conversation with @gantzbe We discussed the security situation in Ukraine as well as ways to further develop our bilateral cooperation. We also discussed the provision of humanitarian and medical assistance. pic.twitter.com/Fblup1eQN3 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 24, 2022

Що цьому передувало

Західні ЗМІ із посиланням на анонімного українського чиновника повідомили, що Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, які корисні для націлювання на безпілотники іранського виробництва.

Після атаки безпілотників на Київ 17 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю за озброєнням протиповітряної оборони. Однак прохання було відхилене.

Ізраїль вирішив надати системи раннього попередження, але не зброю ППО.

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