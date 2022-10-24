Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться с позицией по поводу войны против Украины во время выступления на Haaretz Democratic Summit 24 октября.

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Не время ли Израилю выбрать, с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора есть полное разрушение глобальной безопасности? Я верю, что вы дадите справедливые ответы на мои вопросы,

– говорится в сообщении.

Россия нашла помощь в Иране: важно разбить альянс

Зеленский отметил, что за 8 месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4,5 тысяч ракет против Украины, в то же время ее запас ракет сокращается. Поэтому Россия начала искать доступное оружие в других странах и нашла его в Иране.

Президент также предположил, что Россия в ответ на поставку оружия из Ирана может способствовать иранской ядерной программе. А если бы Украина смогла обезопасить свое небо перед ракетной и дроновой угрозой, то "у России сейчас не было бы даже мотива идти в Иран и предлагать ему что-то".

Я считаю, что можно лишить смысла этот их альянс (России и Ирана), если мы будем действовать вместе – мы с вами, точно так же, как и с другими демократиями,

– заявил президент.

Глава государства также поблагодарил народ Израиля за понимание и помощь, в том числе медицинскую, а также израильские медиа, которые распространяют правду о войне и осуждают российский террор.

Израиль поможет, но оружие поставлять Украине не будет

В то же время, министр обороны Алексей Резников сообщил о телефонных переговорах с министром обороны Израиля Бени Ганцом, во время которых стало известно, что Израиль поможет нашей стране, но системы ПВО давать не будет.

Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, а также пути дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества. Мы также обсудили оказание гуманитарной и медицинской помощи,

– написал Резников.

Что этому предшествовало

Западные СМИ со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщили, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные, полезные для нацеливания на беспилотники иранского производства.

После атаки беспилотников на Киев 17 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Израиль за вооружением противовоздушной обороны. Однако просьба была отклонена.

Израиль решил предоставить систему раннего предупреждения, но не оружие ПВО.

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