Британська розвідка припустила, про що свідчить втеча окупантів на Херсонщині

Міністерство оборони Британії припустило, що дії російських окупантів у захопленому Херсоні свідчать про те, що вони готуються до швидкої втечі з міста.

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Так, британська розвідка звертає увагу, що 27 жовтня очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що наразі обласний центр залишили понад 70 тисяч осіб.

26 жовтня колаборант також стверджував, що з міста вивезли останки російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його гробниці в кафедральному соборі.

У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов'язаний із завоюванням Росією українських земель у XVIII столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевне надає історичному виправданню вторгнення,

– заявили у британській розвідці.

У відомстві припустили, що це символічне вивезення останків Потьомкіна та переміщення цивільного населення свідчать про намір Росії прискорити вихід із цього регіону.

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