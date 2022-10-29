Британська розвідка припустила, про що свідчить втеча окупантів на Херсонщині
Міністерство оборони Британії припустило, що дії російських окупантів у захопленому Херсоні свідчать про те, що вони готуються до швидкої втечі з міста.
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Так, британська розвідка звертає увагу, що 27 жовтня очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що наразі обласний центр залишили понад 70 тисяч осіб.
26 жовтня колаборант також стверджував, що з міста вивезли останки російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його гробниці в кафедральному соборі.
У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов'язаний із завоюванням Росією українських земель у XVIII столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевне надає історичному виправданню вторгнення,
– заявили у британській розвідці.
У відомстві припустили, що це символічне вивезення останків Потьомкіна та переміщення цивільного населення свідчать про намір Росії прискорити вихід із цього регіону.
Що відбувається на Херсонщині
- Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що контрнаступ ЗСУ на Півдні сповільнився через дощі. Умови там дійсно складні, утім рух наші бійці не припиняють наступати.
- Водночас дощі значно уповільнюють окупантів, оскільки їм важко облаштовувати нові рубежі оборони. Про це зазначила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
- Ситуація в Херсонській області все ще залишається складною. Попри це, українські військові успішно відбивають наступи противника.
- Експерти оцінили ситуацію на Херсонському напрямку. Вони проаналізували, як окупанти готуються до оборони Херсона і чи справді вони планують втримати місто.
- Вони, ймовірно, готуються до приходу ЗСУ у саме місто, яке, схоже, не збираються покидати. Саме тому й мінують поля на околицях Херсона. Разом з тим напередодні з'явилася інформація про те, що окупанти тікають з правого берега Херсонщини – вивозять живу силу й техніку, однак підкріплення у вигляді новомобілізованих залишаються.
- Російські загарбники на Херсонщині кричать, нібито евакуйовуються та забирають офіцерський склад. У такий спосіб намагаються створити панічну картинку, щоб жителі міста погоджувалися виїжджати.
- Натомість росЗМІ радять окупантам, що потрібно везти "на родіну". Насамперед пропагандисти закликають грабувати херсонські музеї, церкви й бібліотеки, щоб забрати найдорожчі експонати, та рештки князя Григорія Потьомкіна-Таврійського, оскільки ЗСУ може їх осквернити.
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