Глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара продовжить виконувати зернову угоду, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній.

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Туреччина веде переговори з Україною і РФ щодо відновлення зернової угоди

"Одразу після підписання домовленості ціни на зерно значно впали. Ми прагнемо, щоб так було й надалі. Ми, як Туреччина, виконували й будемо виконувати свої зобов’язання в цьому відношенні", – зазначив він.

Хулусі Акар повідомив, що Туреччина веде переговори з Україною та Росією щодо повноцінного відновлення дії зернової угоди.

Станом на вчора (понеділок – 24 канал) кораблі, які вийшли з українських портів і рухаються в морі, продовжують шлях. Проблем із виходом турецьких суден немає. Вони продовжать виходити,

– уточнив він.