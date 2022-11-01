Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжит выполнять зерновое соглашение, как и делала это до объявления Россией приостановки участия в нем.

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Турция ведет переговоры с Украиной и РФ по возобновлению зернового соглашения

"Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы стремимся, чтобы так было и дальше. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", – отметил он.

Хулуси Акар сообщил, что Турция ведет переговоры с Украиной и Россией о полноценном возобновлении действия зернового соглашения.

По состоянию на вчера (понедельник – 24 канал) корабли, вышедшие из украинских портов и двигающиеся в море, продолжают путь. Проблем с выходом турецких судов нет. Они продолжат выходить,

– уточнил он.