При этом Организация продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы. Об этом на брифинге после заседания Совбеза ООН сказал заместитель генерального секретаря Организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает 24 канал.

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ООН не считает действие зернового соглашения остановленным

Гриффитс заявил, что в ООН "твердо придерживаются мнения", что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, вопреки приостановлению участия в ней России.

Россия не прекратила действие зернового соглашения и не вышла из него. Они заявили, что приостановили участие в нем на неопределенный срок. И, как результат этого, мы продолжаем через эту инициативу направлять движущиеся суда, вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной – проверять эти суда,

– сказал Гриффитс.

При этом он отметил, что чем быстрее ООН сможет полностью восстановить участие России, тем лучше. Также он опроверг ложь России о связи зернового коридора с взрывами в Севастополе. Он отметил, что в ночь на 29 октября, когда во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы, в зерновом коридоре не было судов, участвовавших в соглашении по экспорту украинского зерна.

Гриффитс подчеркнул, что коридор как таковой – только линии на карте и он не имеет особого статуса, когда там не двигаются суда, участвующие в экспорте зерна. Это не щит.

Зеленский пообщался с Гутеррешем

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 31 октября, разговаривал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Он проинформировал его о новом уровне эскалации из-за российских действий.

Террор против украинских энергообъектов, а еще и на фоне попытки России обострить мировой продовольственный кризис – это очевидные доказательства того, что Россия и дальше будет противопоставлять себя всему международному сообществу. А если да, то России не место в Совбезе ООН и всех других международных структурах,

– подчеркнул президент Украины.

Глава государства поблагодарил Олафа Шольца и Антониу Гутерреша за поддержку украинских действий, направленных на сохранение экспортной зерновой инициативы и недопущение развертывания в части регионов мира масштабного голода.

Очень важно сейчас не допустить эту глобальную дестабилизацию, которую хочет Россия. И мы можем ее не допустить,

– добавил Зеленский.

Россия прекратила участие в зерновом соглашении