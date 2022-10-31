Представители ООН и Турции продолжают искать решения для полноценной реализации "Зерновой инициативы". Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

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ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору

Согласно предложению Объединенного Координационного Центра, представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп по проверке 40 судов.

Такое предложение было принято представителями Украины. Представители России были проинформированы,

– заявили в Мининфраструктуры.

Так, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" 31 октября вышли 12 судов из 354,5 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода.

Заметим, что седьмое судно зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.

Вместе с тем проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.