Еще три корабля вышли из украинских портов

Совместный координационный центр, заботящийся о зерновой инициативе под эгидой ООН сообщил, к обеду 1 ноября украинские порты Черного моря покинули еще три судна.

Читайте также Новый токен Aptos стремительно завоевывает рынок: какие факторы являются фундаментом успеха

Движение судов было согласовано делегациями Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. Что касается российской стороны, ее проинформировали о выходе еще трех судов из украинских портов.

Отмечается, что Амир Абдулла, координатор Черноморской зерновой инициативы ООН "продолжает переговоры со всеми тремя государствами-членами, стремясь возобновить полноправное участие в СКЦ".

Также 1 ноября команды ООН и Турции продлили свои инспекции судов, стоящих на якоре в Стамбуле, после того, как в понедельник было получено разрешение на отлив 46 судов.

Выход России из "зерновых соглашений": коротко

29 октября Россия заявила, что выходит из зерновой сделки. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию. Вместе с тем в ВСУ не подтвердили свою причастность к атаке.

Правда, уже 31 октября в российском минобороны заявили, что Россия не выходит из указанных соглашений, а останавливает их действие.

В ООН заявили, что зерновое соглашение остается в силе. Следовательно, инспекторы ООН и дальше будут проверять суда, транспортирующие продовольствие из украинских портов.

После ухода России из "зернового соглашения" цены на кукурузу и пшеницу стремительно выросли.

Экономист Олег Гетман рассказал, что в случае остановки "зернового коридора" Украина будет терять около 1 миллиарда долларов ежемесячно.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.